Экс-глава ОКР: на месте РФС я бы аннулировал результат и переиграл матч «Спартак» — «Сочи»
- РИА Новости
«На мой взгляд, РФС должен предпринять очень серьёзные действия, поскольку из-за судейства существует угроза для всего нашего футбола. На месте РФС я бы аннулировал результат и переиграл матч. Всех судей на VAR и Казарцева надо дисквалифицировать пожизненно», — приводит слова Жукова РИА Новости.
Он отметил, что, возможно, произошедшее могло быть связано со ставками.
«Необходимо запросить букмекерские конторы по поводу ставок на матч. И обязательно нужно привлекать правоохранительные органы. Вчера всё выглядело не как ошибки судей — они люди опытные, правила знают. А все болельщики видели, что решения принимались вопреки футбольным правилам», — добавил экс-глава ОКР.
«Спартак», ведя в счёте 0:2, упустил победу из-за двух пенальти в пользу «Сочи».
Ранее в РФС подтвердили, что арбитры матча «Спартак» — «Сочи» пройдут проверку на полиграфе.