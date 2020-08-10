Экс-глава ОКР: на месте РФС я бы аннулировал результат и переиграл матч «Спартак» — «Сочи»

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Бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал ситуацию вокруг судейства в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и «Сочи».
Экс-глава ОКР: на месте РФС я бы аннулировал результат и переиграл матч «Спартак» — «Сочи»
  • РИА Новости

«На мой взгляд, РФС должен предпринять очень серьёзные действия, поскольку из-за судейства существует угроза для всего нашего футбола. На месте РФС я бы аннулировал результат и переиграл матч. Всех судей на VAR и Казарцева надо дисквалифицировать пожизненно», — приводит слова Жукова РИА Новости.

Он отметил, что, возможно, произошедшее могло быть связано со ставками.

«Необходимо запросить букмекерские конторы по поводу ставок на матч. И обязательно нужно привлекать правоохранительные органы. Вчера всё выглядело не как ошибки судей — они люди опытные, правила знают. А все болельщики видели, что решения принимались вопреки футбольным правилам», — добавил экс-глава ОКР.

«Спартак», ведя в счёте 0:2, упустил победу из-за двух пенальти в пользу «Сочи».

Ранее в РФС подтвердили, что арбитры матча «Спартак» — «Сочи» пройдут проверку на полиграфе.

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