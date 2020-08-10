Арбитр Казарцев не захотел ничего объяснять «Спартаку» после матча с «Сочи»

Главный арбитр матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи» Василий Казарцев после игры отказался от общения с представителями команд и журналистами.

Об этом в интервью YouTube-каналу Артёма Локалова рассказал заместитель гендиректора «Спартака» и бывший арбитр Михаил Ходырев, отвечающий в клубе за судейское направление.

«Считаю, что сама идея VAR была дискредитирована сегодня. Казарцев не захотел объяснять своё решение... Нас не пускали в судейскую раздевалку. Что там происходило — сказать вам не могу. У всей бригады было отвратительное настроение. А мне нашим ребятам просто стыдно смотреть в глаза, как бывшему арбитру», — заявил Ходырев.

«Спартак», ведя в счёте 0:2, упустил победу из-за двух пенальти в пользу «Сочи».

Ранее сообщалось, что судьи матча РПЛ «Спартак» — «Сочи» пройдут проверку на детекторе лжи.