Арбитр Казарцев не захотел ничего объяснять «Спартаку» после матча с «Сочи»
- РИА Новости
Об этом в интервью YouTube-каналу Артёма Локалова рассказал заместитель гендиректора «Спартака» и бывший арбитр Михаил Ходырев, отвечающий в клубе за судейское направление.
«Считаю, что сама идея VAR была дискредитирована сегодня. Казарцев не захотел объяснять своё решение... Нас не пускали в судейскую раздевалку. Что там происходило — сказать вам не могу. У всей бригады было отвратительное настроение. А мне нашим ребятам просто стыдно смотреть в глаза, как бывшему арбитру», — заявил Ходырев.
«Спартак», ведя в счёте 0:2, упустил победу из-за двух пенальти в пользу «Сочи».
Ранее сообщалось, что судьи матча РПЛ «Спартак» — «Сочи» пройдут проверку на детекторе лжи.