Роковой пенальти: ветераны «Спартака» потребовали пожизненно отстранить судей Казарцева и Еськова

Ветераны «Спартака», в том числе Олег Романцев, Ринат Дасаев и Сергей Родионов, направили коллективное письмо на имя президента РФС Александра Дюкова. Они потребовали пожизненного отстранения от работы арбитров Василия Казарцева и Алексея Еськова, а также руководителя проекта по внедрению VAR Леонида Калошина. Причиной стал скандал, разразившийся после матча «Спартак» — «Сочи», в котором были назначены два пенальти в ворота красно-белых. В самом клубе поддержали требования именитых игроков.

Судейский скандал вокруг матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи» не утихает спустя два дня после встречи. На этот раз в конфликт решило вмешаться объединение ветеранов красно-белых в лице Олега Романцева, Рината Дасаева, Сергея Родионова и других.

Экс-игроки обратились к президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову с просьбой пожизненно отстранить от работы арбитров Василия Казарцева и Алексея Еськова, принявших ряд спорных решений в матче с «Сочи», а также руководителя проекта по внедрению системы VAR Леонида Калошина.

«Мы не можем назвать происходящее иначе как позором. Это плевок в сторону не только спартаковских болельщиков, но и всех любителей футбола в нашей стране», — говорится в коллективном письме.

Вторая часть заявления адресована владельцу «Спартака» Леониду Федуну, после матча заявившему о том, что команда снимется с розыгрыша РПЛ. И хотя впоследствии сообщалось, что руководство РФС уговорило его не делать этого, ветераны команды решили обратить внимание и на эти громкие слова.

«Мы понимаем, что вы всей душой переживаете за «Спартак». Однако просим вас быть сдержаннее и перевести диалог с РФС в конструктивное русло. Вы один из нас. У вас есть авторитет, который может помочь нам вместе пережить это испытание», — добавили они.

В самом «Спартаке» поддержали требования ветеранов. Стоит отметить, что его представители уже обратились в экспертно-судебную комиссию (ЭСК) РФС. По сообщению СМИ, клуб требует наказания виновных. В связи с этим предполагается, что Калошин действительно может лишиться своего поста.

Накануне вечером скандал впервые прокомментировали главные действующие лица — Казарцев и Еськов. Главный арбитр матча сообщил, что не считает явной ошибкой назначение второго пенальти в ворота «Спартака», а VAR-ассистент заверил, что действовал в соответствии с протоколом и не имел права на то, чтобы опротестовать это решение.

«Хотел бы обратиться к СМИ и публичным личностям. Господа, подумайте, что вы творите в медиапространстве. Опомнитесь. Россияне, давайте будем людьми», — заявил Казарцев в прямом эфире «Матч ТВ».

Кроме того, была обнародована запись переговоров судейской бригады во время просмотра эпизода с защитником красно-белых Самуэлем Жиго. Арбитры сошлись во мнении, что он сбил футболиста «Сочи» Анатолия Немченко. Еськов подтвердил наличие нарушения, и Казарцев назначил 11-метровый.

На реакцию судей отреагировал генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов. Он признался, что их слова не прояснили ситуацию.

«Мы увидели вчера, как всё происходит. Мои ощущения, что происходит это не на очень хорошем уровне. Честно говоря, они только больше меня запутали», — цитирует Газизова «Чемпионат».

Оба судьи уже получили приглашение пройти проверку на детекторе лжи. Состоится ли она, пока неизвестно, так как в регламенте РФС не прописано, что допрос на полиграфе носит обязательный характер для арбитров. При этом член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин выступил резко против данной процедуры.

«Теперь их вызывают на детектор лжи. Господа, мы что, живём в 1937 году? Они не должны туда идти! Это не то что незаконно — это аморально! Хотят доказать, что Казарцев и Еськов деньги получили? Или что хотят «Спартак» убить?» — возмутился Созин.

Между тем среди экспертов продолжается виртуальная дискуссия по поводу действий рефери и реакции на них «Спартака». Одни поддержали руководство клуба в желании наказать виновных, другие же советуют красно-белым не зацикливаться на судействе. Так, экс-полузащитник Александр Мостовой отметил, что Казарцев и Еськов должны ответить за свои действия. При этом, по его словам, пожизненное отстранение они не заслужили.

«Это слишком громко. Они живые люди, которые могут ошибаться. Конечно, судьям надо было набраться мужества и извиниться перед болельщиками «Спартака», — уверен Мостовой.

Иной точки зрения придерживается тренер Валерий Газзаев. По его мнению, в российском футболе нет заговора против «Спартака», однако качество судейства действительно низкое. Именно поэтому рефери матча должны понести самое суровое наказание, что станет уроком для всех остальных.

«Обратите внимание, у нас каждый тур происходят грубые судейские ошибки, из-за которых мы обсуждаем не качество футбола, мастерство игроков и работу тренеров, а исключительно решения арбитров. Это говорит о некачественной работе рефери. Причём с недавних пор на помощь главному арбитру и его ассистентам пришли два видеонаблюдателя, но и они не справляются. Значит, пришло время задуматься об их квалификации», — сказал Газзаев изданию «Спорт-Экспресс».

В свою очередь, владелец «Сочи» Роман Ротенберг встал на сторону арбитров. Он отметил, что каждый имеет право на ошибку, поэтому неправильно во всём их обвинять.

«В прошлом сезоне мы в первом туре тоже играли со «Спартаком», и там нам не поставили стопроцентный пенальти, к тому же Жиго забивал, облокотившись на плечи соперника. Я своей команде сказал тогда: «Мне неважно судейство, неважно, что там идёт. Вы должны играть так, чтобы вопросов не было, забиваете гол — вопросов не будет. Не надо пенять на судейство, надо выходить и выигрывать так, чтобы не было вопросов ни у кого. Если не получается, значит, вы слабые, значит, вы не смогли забить так, чтобы не было вопросов». А искать что-то в судействе... Я же сам из спорта, в единоборствах это было сплошь и рядом. Это футбол, ну чего судейство, взять и ни за что загнобить парня?» — приводит слова Ротенберга РИА Новости.