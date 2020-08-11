Мостовой считает, что российские арбитры должны извиниться перед болельщиками «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился своим мнением о спорном эпизоде с назначением второго пенальти в ворота красно-белых в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» (2:2).

«Всем понятно, что пенальти не было, и VAR в таких случаях тоже не нужна. Разве что для того, чтобы убедиться в отсутствии пенальти. Но это происходит не только со «Спартаком». Сейчас все успокоятся, сделают выводы. Судей нужно наказывать и штрафовать. Они влияют на игру. Отстранить их пожизненно — слишком громко. Они живые люди, которые могут ошибаться. Конечно, судьям нужно было набраться мужества и извиниться перед болельщиками «Спартака», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что проблема заключается в низкой квалификации российских судей.