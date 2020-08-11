Газзаев: проблема заключается в низкой квалификации российских судей

Глава комитета по делам национальностей Государственной думы, бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что судейский «заговор» против московского «Спартака» является свидетельством низкой квалификации российских арбитров.

«Заговора против «Спартака» нет. Проблема заключается в крайне низкой квалификации российских судей. У нас каждый тур допускаются грубые судейские ошибки, из-за которых мы обсуждаем не качество футбола, а исключительно решения арбитров. Это говорит о некачественной работе рефери. Пришло время задуматься о квалификации наших арбитров. Они не успевают за эпизодами, судят непоследовательно, ещё и, как выяснилось, не до конца разобрались в принципах работы VAR», — цитирует бывшего тренера «Спорт-Экспресс».

Также Газзаев считает, что арбитров, работавших на матче первого тура РПЛ «Спартак» — «Сочи», следует отстранить пожизненно.

«На мой взгляд, стоит отстранить Казарцева и Еськова от судейства навсегда, чтобы это стало уроком для всех остальных. После этого взяться за усердную работу над повышением квалификации судей. Иначе для чего мы тогда пригласили возглавить судейский корпус одного из лучших судей мира? Пускай он выполняет свою работу и повышает уровень наших арбитров. Если каждый раз водить их на полиграф — куда это годится?» — добавил Газзаев.

В матче «Спартак» — «Сочи» (2:2) арбитр Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота хозяев, второй из которых вышел сомнительным. Судья VAR Алексей Еськов не поправил своего коллегу, мотивировав это тем, что может лишь проверять решения коллеги, но не корректировать их.

Ранее Уткин высмеял арбитров встречи «Спартак» — «Сочи» за их объяснение назначенного пенальти.