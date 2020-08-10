Уткин высмеял арбитров встречи «Спартак» — «Сочи» за их объяснения о назначенном пенальти

Известный блогер Василий Уткин высказался о разборе судейства и работы системы видеопомощи арбитрам (VAR) на матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи» (2:2).

«Разобраться с помощью видео в произошедшем моменте не очень сложное дело. Но каждая последующая деталь не проясняет, а всё запутывает! Протокол, что можно говорить, что нельзя. И дискуссия. Будь я на месте Казарцева, я бы так и не понял, что ему реально говорил видеопомощник. Мне теперь интереснее всего, а как вот у других, в Англии там, в Испании, так получается, что VAR им помогает? «Зенит» не умеет пользоваться трофеями. Ломает. А взрослый человек Еськов не умеет пользоваться телевизором. Может, и умеет, но не может внятно рассказать об увиденном», — написал Уткин в своём Telegram.

В матче «Спартака» с «Сочи» арбитр Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота московской команды, один из которых вышел сомнительным. Судья VAR Алексей Еськов согласился с этим мнением, но заявил, что имел право лишь проверить решение главного арбитра, но не советовать изменить его.

Ранее была опубликована расшифровка переговоров судей перед вторым пенальти в ворота «Спартака».