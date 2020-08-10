Опубликована расшифровка переговоров судей перед вторым пенальти в ворота «Спартака»
- © РИА Новости / Антон Денисов
Калугин: «Что он сделал? Угловой или что? Что он сделал?!»
Казарцев: «Удар по воротам, Жиго сбивает».
Калугин: «Пенальти назначил. Судья назначил пенальти».
Еськов: «Я не могу это не отменить».
Казарцев: «Он бьёт в мяч, Жиго сбивает. Проверим!»
Оператор повторов: «Тебя этот ракурс устраивает?»
Еськов: «Получается, да, ***».
Калугин: «Если ты принял решение…»
Оператор повторов: «Вот ещё створ ворот… В спину…»
Калугин: «С другого ракурса посмотри».
Еськов: «Дай из-за ворот… Да я вижу уже, сразу мне ёкнуло!»
Кулагин: «Вот, смотри отсюда».
Еськов: «Ну он подбил ногу… Василий!»
Казарцев: «Я!»
Еськов: «Подтверждаю решение, продолжай игру».
Казарцев: «Спасибо, давай!»
Еськов: «Проверка завершена».
Ранее арбитр VAR объяснил, почему не подсказал судье Казарцеву не назначать пенальти в ворота «Спартака».