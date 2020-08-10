Опубликована расшифровка переговоров судей перед вторым пенальти в ворота «Спартака»

В эфире телеканала «Матч» была обнародована аудиозапись переговоров главного арбитра матча первого тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Сочи» (2:2) Василия Казарцева с судьёй VAR Алексеем Еськовым и его ассистентом Тихоном Калугиным перед вторым пенальти в ворота хозяев.

© РИА Новости / Антон Денисов