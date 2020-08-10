Опубликована расшифровка переговоров судей перед вторым пенальти в ворота «Спартака»

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В эфире телеканала «Матч» была обнародована аудиозапись переговоров главного арбитра матча первого тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Сочи» (2:2) Василия Казарцева с судьёй VAR Алексеем Еськовым и его ассистентом Тихоном Калугиным перед вторым пенальти в ворота хозяев.
Опубликована расшифровка переговоров судей перед вторым пенальти в ворота «Спартака»
  • © РИА Новости / Антон Денисов

Калугин: «Что он сделал? Угловой или что? Что он сделал?!»

Казарцев: «Удар по воротам, Жиго сбивает».

Калугин: «Пенальти назначил. Судья назначил пенальти».

Еськов: «Я не могу это не отменить».

Казарцев: «Он бьёт в мяч, Жиго сбивает. Проверим!»

Оператор повторов: «Тебя этот ракурс устраивает?»

Еськов: «Получается, да, ***».

Калугин: «Если ты принял решение…»

Оператор повторов: «Вот ещё створ ворот… В спину…»

Калугин: «С другого ракурса посмотри».

Еськов: «Дай из-за ворот… Да я вижу уже, сразу мне ёкнуло!»

Кулагин: «Вот, смотри отсюда».

Еськов: «Ну он подбил ногу… Василий!»

Казарцев: «Я!»

Еськов: «Подтверждаю решение, продолжай игру».

Казарцев: «Спасибо, давай!»

Еськов: «Проверка завершена».

Ранее арбитр VAR объяснил, почему не подсказал судье Казарцеву не назначать пенальти в ворота «Спартака».

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