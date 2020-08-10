Арбитр VAR объяснил, почему не подсказал судье Казарцеву не назначать пенальти в ворота «Спартака»

Арбитр Алексей Еськов, работавший на системе видеопомощи арбитрам (VAR) в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи» (2:2), объяснил, почему не вмешался в эпизод с назначением второго пенальти.

«Я находился в роли ассистента VAR, работал в соответствии с регламентом. Это неочевидная ситуация. Это больше не пенальти, чем пенальти. Я не менял точку зрения, однако следовал протоколу. Я был обязан следовать решению судьи», — заявил Еськов в эфире «Матч ТВ».

Также судья добавил, что не имел права говорить главному арбитру поединка Василию Казарцеву, был ли пенальти или нет.

Ранее судья Казарцев заявил, что не считает второй пенальти в ворота «Спартака» явной и очевидной ошибкой.