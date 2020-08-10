Судья Казарцев: не считаю второй пенальти в ворота «Спартака» явной и очевидной ошибкой

Арбитр Василий Казарцев, работавший на матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи» (2:2), высказался о своём решении назначить пенальти в ворота хозяев в конце матча.

«Находился недалеко от штрафной, момент был как на ладони. Я понимаю всю ответственность за своё решение. Должен был принять его, если был полностью уверен. У меня была уверенность: игрок «Сочи» — первый на мяче, а Жиго продолжает движение ногой вперёд. Как по мне, были основания наказать защитника, это я увидел на поле и сообщил видеоассистентам. Потом я увидел решение в записи. Понимаю действия видеопомощника, я на повторе увидел удар по воротам и ногу Жиго. Интенсивность движения Жиго на самом деле была не такая высокая, как считал, будучи на поле. Основания есть и для назначения пенальти, и для продолжения игры. Наверное, основания продолжать матч больше. Но это не явная и очевидная ошибка», — заявил Казарцев в эфире телеканала «Матч».

Ранее руководитель проекта VAR заявил, что не считает систематическими ошибки судей против «Спартака».