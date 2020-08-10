Руководитель проекта VAR не считает систематическими ошибки судей против «Спартака»

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Руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонид Калошин выразил уверенность, что судейские ошибки в матчах московского «Спартака» не носят систематический характер.
Руководитель проекта VAR не считает систематическими ошибки судей против «Спартака»
  • ©spartak.com

«Все моменты, которые происходили в конце прошлого сезона и в начале этого, они разные. Уверен, никакой тенденции нет и близко. Где-то футболисты «Спартака» нарушают, где-то против игроков «Спартака» не нарушают. Много дискуссионных моментов», — заявил Калошин в эфире телеканала «Матч ТВ».

После двух поставленных пенальти в ворота «Спартака» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» (2:2) владелец команды Леонид Федун заявил о намерении снять клуб с чемпионата.

Ранее Калошин объяснил, почему VAR не отменила второй пенальти в ворота «Спартака».

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