Калошин объяснил, почему VAR не отменила второй пенальти в ворота «Спартака»

Руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонид Калошин оценил решение арбитра Василия Казарцева назначить второй пенальти в ворота московского «Спартака» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» (2:2).

«По мнению судьи, Жиго ударил соперника ногой. Когда арбитр принимает какое-то решение, то видеоассистент задаёт себе вопрос: является ли решение судьи ошибкой? Или у него были основания? Он сверяется с мнением судьи и смотрит на ракурсы с разных камер. Видеоарбитры ответили, что судья не сделал явной ошибки. Когда мы будет разбирать аудиокоммуникацию, то разберём всё по полочкам. Контакт был в ногах. Жиго продолжил движение ногой в сторону соперника. Этот контакт увидел и судья», — сказал Калошин в эфире телеканала «Матч».

Также руководитель по внедрению VAR в России признался, что, по его мнению, второй пенальти в ворота «Спартака» был назначен ошибочно.

«Для меня в этой ситуации оптимальным решением было продолжить игру и не назначать пенальти. Решение судьи является ошибочным для меня. Однако судья назначил пенальти за то, что Жиго контактировал с ногой соперника. Видеоассистент это увидел. Такие моменты отдаются на откуп судьям. Контакт был, потому видеоассистент посчитал, что можно считать это нарушением. Видеоассистент проверяет решение судьи, а не момент. С точки зрения момента, контакт был. Пенальти или нет — это решение судьи на поле», — добавил Калошин.

Ранее Созин раскритиковал «Спартак» за жалобы на судейство.