СМИ: Владелец «Спартака» требовал от главы РФС уволить руководителя проекта VAR
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- РИА Новости
Как сообщает «РБ Спорт», в разговоре с Дюковым Федун потребовал уволить арбитров матча с «Сочи» Василия Казарцева и Алексея Еськова, а также Калошина.
Отмечается, что, по мнению владельца «Спартака», Калошина нужно уволить, поскольку такая работа VAR, как в матче с «Сочи», дискредитирует всю систему видеоповторов.
Матч «Спартак» — «Сочи», прошедший 9 августа и завершившийся вничью (2:2), обернулся скандалом из-за решений арбитров, назначивших два пенальти в ворота московской команды.
Ранее сообщалось, что РФС не намерен увольнять руководителя проекта VAR Калошина.