СМИ: Владелец «Спартака» требовал от главы РФС уволить руководителя проекта VAR

Владелец московского клуба «Спартак» Леонид Федун требовал от президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова уволить Леонида Калошина с поста руководителя проекта внедрения в России системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Как сообщает «РБ Спорт», в разговоре с Дюковым Федун потребовал уволить арбитров матча с «Сочи» Василия Казарцева и Алексея Еськова, а также Калошина.

Отмечается, что, по мнению владельца «Спартака», Калошина нужно уволить, поскольку такая работа VAR, как в матче с «Сочи», дискредитирует всю систему видеоповторов.

Матч «Спартак» — «Сочи», прошедший 9 августа и завершившийся вничью (2:2), обернулся скандалом из-за решений арбитров, назначивших два пенальти в ворота московской команды.

Ранее сообщалось, что РФС не намерен увольнять руководителя проекта VAR Калошина.