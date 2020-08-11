СМИ: РФС не намерен увольнять руководителя проекта VAR Калошина

Российский футбольный союз (РФС) не планирует увольнять Леонида Калошина с поста руководителя проекта внедрения в России системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Отмечается, что проект VAR усилен за счёт привлечения к работе иностранных специалистов, для чего планируется провести консультации с Роберто Розетти, в прошлом руководившим ДСИ РФС.

В России VAR начали использовать с полуфинала Кубка страны сезона-2018/19.

Ранее сообщалось, что ветераны «Спартака» обратились к РФС с требованием пожизненно отстранить Казарцева, Еськова и Калошина.