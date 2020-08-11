СМИ: РФС не намерен увольнять руководителя проекта VAR Калошина
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- РИА Новости
Об этом сообщает «РБ-Спорт».
Отмечается, что проект VAR усилен за счёт привлечения к работе иностранных специалистов, для чего планируется провести консультации с Роберто Розетти, в прошлом руководившим ДСИ РФС.
В России VAR начали использовать с полуфинала Кубка страны сезона-2018/19.
Ранее сообщалось, что ветераны «Спартака» обратились к РФС с требованием пожизненно отстранить Казарцева, Еськова и Калошина.