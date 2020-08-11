Ветераны «Спартака» обратились к РФС с требованием пожизненно отстранить Казарцева, Еськова и Калошина

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Клуб ветеранов московского «Спартака» обратился к главе Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову с требованием пожизненно отстранить от работы арбитров матча красно-белых с «Сочи» (2:2) Василия Казарцева и Алексея Еськова, а также руководителя проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонида Калошина.
Ветераны «Спартака» обратились к РФС с требованием пожизненно отстранить Казарцева, Еськова и Калошина
  • РИА Новости

«Александр Валерьевич, мы требуем принять жёсткие, но справедливые меры по пожизненному отстранению от работы Василия Казарцева, Алексея Еськова и Леонида Калошина, отвечающего за внедрение VAR, который не помогает улучшить качество судейства, а наоборот, убивает игру. Мы не можем охарактеризовать происходящее иначе, как позор. Это плевок в сторону не только спартаковских болельщиков, но и всех любителей футбола в нашей стране», — цитирует текст письма РБК-Спорт.

Под письмом подписались легенды клуба Олег Романцев, Ринат Дасаев, Сергей Родионов и другие.

В первом туре РПЛ «Спартак» пропустил два мяча с пенальти. В конце встречи главный арбитр игры Казарцев указал на 11-метровую отметку, когда футболист сочинцев Анатолий Немченко влетел в центрального защитника красно-белых Самюэля Жиго уже после того, как нанёс удар. Судья посчитал, что Жиго нарушил правила. Он обратился за помощью к ассистенту по VAR, который подтвердил правильность решения. 

Ранее сообщалось, что Кашшаи прибыл в Волгоград на матч «Ротор» — «Зенит». 

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