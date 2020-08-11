«Его есть за что осуждать»: Широкова отстранили от эфиров на «Матч ТВ» после избиения судьи

Бывший футболист Роман Широков отстранён от эфира «Матч ТВ». Такое решение было принято руководством канала после нападения экс-капитана национальной сборной на судью Никиту Данченкова во время любительской игры, сообщил комментатор Дмитрий Губерниев. Владислав Радимов, Валерий Кечинов и Анатолий Бышовец считают, что эксперт понёс заслуженное наказание за свой поступок.

«Матч ТВ» отстранил от работы в качестве футбольного эксперта бывшего капитана сборной России Романа Широкова. Поводом для этого стал случившийся в понедельник громкий скандал, когда экс-игрок «Зенита» и «Спартака» избил судью Никиту Данченкова во время любительского матча сборной телеканала. Об этом рассказал комментатор Дмитрий Губерниев в своём Telegram-канале.

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«Накануне вечером руководитель программы «Все на Матч!» Андрей Петров принял абсолютно правильное решение отстранить Широкова от всех эфиров программы. Роман должен был сегодня обозревать Лигу чемпионов (на самом деле Лигу Европы. — RT). Пострадавшему арбитру ещё раз желаю скорейшего выздоровления и возобновления судейской карьеры», — заявил Губерниев.

Чуть позже комментатор сообщил, что «Матч ТВ» также приостановил сотрудничество с другим экс-капитаном сборной России по футболу Андреем Тихоновым. Он играл в одной команде с Широковым и пытался помешать Данченкову показать своему партнёру красную карточку, которая стало одной из причин нападения на арбитра. Также Тихонов нецензурно выругался в адрес оператора, который вышел на поле во время инцидента.

Однако вскоре Губерниев уточнил, что Тихонов всё-таки не будет отстранён от эфира, и назвал свои предыдущие слова «ложной тревогой». При этом ранее журналист говорил, что считает справедливым, если экс-игрока «Спартака» больше не пригласят в телестудию.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что спортсмен не должен был прибегать к рукоприкладству.

«Я в принципе не приемлю насилие и считаю, что спортсмены должны держать себя в руках во всех случаях без исключения. Достаточно уже было эпизодов, когда такие поступки приводили к тяжёлым последствиям. Надеюсь, что Роман возместит причинённый судье ущерб и сделает единственно возможный вывод из этой истории. Ну а отстранение от эфиров «Матч ТВ» — неизбежное последствие такого проступка», — написала Канделаки в Telegram.

Широков привлекался в качестве эксперта на спортивном телевидении с 2016 года, когда он завершил игровую карьеру. Он не только работал в студии и высказывался по актуальным футбольным событиям, но и освещал игры чемпионата России в паре с профессиональными комментаторами. 11 августа Широков должен был принять участие в обсуждении матчей Лиги Европы, в которых встретятся «Вулверхэмптон» с «Севильей» и «Шахтёр» с «Базелем».

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов считает, что Широков заслужил отстранение от телеэфира после нападения на Данченкова. По его мнению, «Матч ТВ» не хочет портить себе имидж, приглашая бывшего футболиста после произошедшего инцидента.

«Ситуация не раздута. Широков сам сегодня всё написал. Бросаться с кулаками на судью как минимум неправильно. А что касается отстранения, то это должно решать руководство канала. Наверное, оно посчитало, что в данный момент вокруг Романа не лучший фон. Конечно, об этой ситуации будут говорить, потому что речь идёт о публичной личности, никуда от этого не денешься. И Роман это должен понимать. Но в данном случае его есть за что осуждать. Другое дело, чтобы он осознал и понял. Тогда, наверное, критика более мягкой будет. У нас же народ сначала осуждает, а потом смягчается. Что тут ещё говорить? Человек поступил неправильно и плохо», — сказал Радимов в беседе с RT.

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов посчитал справедливым отстранение Широкова от работы в качестве эксперта. Но при этом он заявил, что такое наказание является достаточным для экс-капитана сборной России.

«Думаю, что наказание справедливо и адекватно. Раз совершил такой поступок, то должен отвечать. Поэтому руководство канала поступило правильно. Всё-таки на него смотрят, слушают его мнение, в том числе дети. А такие поступки никого не красят. Думаю, такого наказания достаточно. Сейчас всё по делу, человек не должен так себя вести, что бы там ни было. Нужно себя контролировать. Тем более, что это любительский уровень, не Лига чемпионов. Широкову стоило проще к этому эпизоду отнестись, проигнорировать, как бы судья ни судил. Конечно, факторы разные бывают, возможно, рефери что-то ему сказал, но в любом случае нельзя так себя вести. Широков — хороший футболист, кто-то на него равняется. Скорее всего, отношение к нему поменяется. В любом случае на пользу ему это не пойдёт», — заявил Кечинов в беседе с RT.

По мнению бывшего главного тренера сборной России Анатолия Бышовца, Широков был обязан подавать пример своим поведением. Однако после такого поступка он заслуживает того, чтобы остаться без работы в эфире.

«Решение отстранить от работы на «Матч ТВ» правильное. Стоит учитывать положение, которое Широков занимает в обществе и, в частности, в футболе. Оно обязывает его заниматься популяризацией здорового образа жизни, показывать положительный пример, которого нам сегодня не хватает. Его поступок сложно оправдать. Здесь речь не идёт о футбольных заслугах, хотя он действительно был хорошим игроком. Но это не даёт права на избиение человека. Важно, чтобы он сам изменился и понял, что справедливость не всегда нужно искать любыми способами. Не считаю, что стоит говорить о более суровом наказании. Мы не можем его лишить того, что он имеет. А остальное будет зависеть от отношений, которые сложатся с потерпевшим», — сказал Бышовец.