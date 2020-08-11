Комментатор «Матч ТВ» заступился за Тихонова, участвовавшего в конфликте Широкова с арбитром

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин рассказал о роли экс-футболиста «Спартака» Андрея Тихонова в конфликте Романа Широкова с судьёй Никитой Данченко.

«Валерьич придерживал рефа, когда тот тянулся за карточкой. Тихонов просто не хотел эскалации. Он был одним из первых наших, кто пытался гасить страсти. Среди прочих осматривал арбитра, звал медиков, просил лёд для пострадавшего», — написал Шнякин в Twitter.

Также комментатор рассказал об эпизоде, когда Тихонов выругался в адрес оператора.

«Да, Валерьич послал оператора. Это зря, конечно. Но есть контекст. Тихонов не знал про медийную составляющую турнира. Это, наверное, моя недоработка. Не знал он и про трансляцию, съёмки организаторов и так далее. И в момент, когда к эпицентру событий подбежал оператор, Тихонов на эмоциях принял его за левого чувака-хайпожора, который собирается снимать кровь, стоны, крики, рвань. Вот и вырвалось. Тихонов извинился уже там перед парнем, который свою работу делал. И позже принёс извинения через СМИ», — добавил Шнякин.

В одном из эпизодов матча на московском Кубке Селебрити экс-футболист сборной России Роман Широков избил арбитра. Тихонов также принимал участие в том инциденте.

Ранее сообщалось, что экс-капитан сборной России Широков избил судью во время футбольного матча.