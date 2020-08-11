«Кошмарный, парализующий эпизод»: экс-капитан сборной России Широков избил судью во время футбольного матча

Бывший игрок сборной России по футболу Роман Широков избил судью Никиту Данченкова во время матча любительского турнира. Он ударил арбитра кулаком в лицо, а когда тот упал, нанёс удар ногой. Причиной инцидента послужил игровой момент: Широков посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной, однако судья не назначил пенальти, а за нецензурную брань намеревался удалить футболиста с поля.

Экс-капитан сборной России по футболу Роман Широков стал фигурантом громкого скандала. Бывший игрок «Спартака», «Зенита» и ЦСКА избил судью Никиту Данченкова во время матча любительского турнира «Кубок Селебрити» в Москве. Арбитру понадобилась медицинская помощь, он был доставлен в НИИ имени Склифосовского.

Инцидент произошёл во время встречи команд «Матч ТВ», за которую играл Широков, и «Ничего обычного». Нападению предшествовал спорный эпизод, когда бежавшего к чужим воротам Широкова сбил соперник в штрафной. Данченков не усмотрел нарушения и разрешил командам продолжить игру, однако вскоре дал свисток и направился к Широкову, намереваясь удалить его с поля за нецензурную брань. Подойдя к футболисту, арбитр показал красную карточку.

Сразу после этого Широков ударил Данченкова кулаком в лицо. От удара рефери упал на землю, после чего полузащитник ударил его ногой. Затем другие игроки оттащили его от пострадавшего. Матч был прерван, а судью доставили в больницу.

Данченков провёл несколько часов под наблюдением врачей, после чего был отпущен домой. Арбитр рассказал, что уже хорошо себя чувствует, но при этом сильно переживает из-за произошедшего инцидента.

«Время 04:00 по Москве, и я только час назад вернулся домой. Жив, здоров — самое главное. Я проторчал 4—4,5 часа в больнице, после этого ещё минут 15—20 в травмпункте. Мне наложили везде швы, сделали кучу обследований. И самое главное, что вроде со мной всё нормально. Что не убьёт тебя — сделает сильнее, как говорится. Поэтому продолжаем идти дальше, продолжаем работать. Хочу сказать всем огромное спасибо за слова поддержки, это тяжёлый момент для меня и моих близких», — написал Данченков в своём Instagram.

Подробности скандального эпизода рассказал организатор турнира «Кубок Селебрити» блогер Герман Попков. Он отметил, что когда Данченков покидал поле, к нему подбежал Широков и взял его за челюсть со словами: «Ну, нормально». После этого футболист, по словам Попкова, сказал: «Это вам за вчерашний матч», имея в виду недавнюю игру «Спартака» и «Сочи» в Российской премьер-лиге, закончившуюся громким судейским скандалом.

Пробил пенальти с ноги Роман Николаевич, молодец pic.twitter.com/YGzNH8Wum6 — Дмитрий Егоров (@edim_sport) August 10, 2020

Попков сообщил, что Широков сразу после инцидента не предпринял никаких попыток извиниться перед Данченковым, хотя это сделали другие игроки команды «Матч ТВ». Блогер пообещал привлечь полицию к разбирательству данного инцидента.

«Это неприемлемо, отвратительно и ужасно. Очень странное поведение. Куча людей видели это в прямом эфире, и всё это с миллиона ракурсов. Причём это от людей, с кем мы всецело дружим. И произошло на пустом месте. Был рядовой эпизод — спор Романа с главным арбитром, а потом пошло избиение. Судьи сразу покинули поле. Скорая помощь заберёт пострадавшего судью. Будем разбираться, заниматься здоровьем арбитров. Как организатор, хотел бы, чтобы дело дошло до полиции. Это неприемлемо», — сказал Попков «Чемпионату».

На следующий день Широков всё-таки принёс извинения Данченкову. Он отметил, что не имел права так бурно реагировать на действия арбитра, с которыми не был согласен.

«По итогам вчерашнего матча и инцидента в нём хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок, совершённый мной. Я прекрасно осознаю, что неназначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивание руками. Надеюсь, Никита как можно скорее вернётся в строй. Также хочу извиниться перед организаторами турнира, своими партнёрами по команде «Матч ТВ» и зрителями», — написал футболист в своём Instagram.

В предыдущих матчах турнира Широков уже отличался с отрицательной стороны. В игре с командой «Рома» он грубо нарушил правила против соперника, влетев прямой ногой ему в колено. За это Широков был удалён с поля и дисквалифицирован на следующий матч.

Попков также рассказал, что в нынешней истории некрасиво себя повёл и другой бывший игрок сборной — Андрей Тихонов. После того как матч был остановлен, на поле вышел оператор, чтобы заснять избитого Данченкова с ближнего ракурса. Бывший игрок «Спартака» оттолкнул его, используя при этом нецензурные выражения. Вскоре Тихонов принёс извинения за свой поступок.

Теперь Широкову может грозить уголовная ответственность за нападение на Данченкова. Таким мнением поделился адвокат Игорь Бушманов. Футболист за свой поступок может получить до двух лет лишения свободы, если стороны не договорятся.

«На видео драку видно лишь краем глаза. Предполагаю, здесь может быть ст. 116 УК РФ («Побои»), если нанесены побои или иные повреждения, которые повлекли за собой физическую боль, однако не повлекли лёгкого вреда здоровью. Она же подразумевает хулиганский, беспочвенный мотив. Если это будет установлено, то будут основания для возбуждения уголовного дела по признакам ст. 116 УК РФ по месту совершения деяния. Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы. Это преступление небольшой тяжести: здесь возможно прекращение за примирением сторон», — рассказал юрист Sport24.

Капитан футбольной команды «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин не стал каким-либо образом оправдывать поведение Широкова. Известный комментатор отметил, что готов к дисквалификации команды с турнира.

«Ноль оправданий, ноль споров по поступку Широкова. Это кошмарный, парализующий эпизод, который каждого на поле ввёл в ступор на пару секунд. Такого не должно происходить в спорте, да и в жизни. Вне зависимости от уровня, статуса участников, напряжения игры, качества работы судей, чего угодно. Мне стыдно и мне безумно жаль, что такое произошло на классном турнире, придуманном Германом и его окружением. Приношу извинения хорошему судье, футболисту Данченкову. Наша команда готова ему помочь с медицинскими моментами. Мы примем любое решение по участию команды на турнире. Оно в любом случае будет справедливо. Спасибо за понимание. Всем мира и крутой, страстной, но чистой игры», — написал Шнякин в своём Instagram.

Другой комментатор «Матч ТВ», Дмитрий Губерниев, призвал канал прекратить сотрудничество с Широковым после его нападения на Данченкова. Ранее бывший игрок сборной России постоянно появлялся в эфире в качестве футбольного эксперта.