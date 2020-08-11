Широков извинился за избиение судьи в матче любительских команд

Бывший футболист сборной России Роман Широков принёс извинения арбитру Никите Данченкову за нанесённые ему побои в матче любительских команд на Кубке Селебрити.

«По итогам вчерашней игры и инцидента в ней хотел бы принести искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок, совершённый мной. Я осознаю, что неназначение очевидного пенальти и показанная затем красная карточка не могут быть причиной для размахивания руками. Надеюсь, Никита как можно скорее вернётся в строй. Также я хочу извиниться перед организаторами турнира, своими партнёрами по команде «Матч ТВ» и зрителями», — написал Широков в Twitter.

Ранее избитый Широковым судья рассказал о своём состоянии и поблагодарил за поддержку.