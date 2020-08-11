Широков извинился за избиение судьи в матче любительских команд

Короткая ссылка
Бывший футболист сборной России Роман Широков принёс извинения арбитру Никите Данченкову за нанесённые ему побои в матче любительских команд на Кубке Селебрити.
Широков извинился за избиение судьи в матче любительских команд
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«По итогам вчерашней игры и инцидента в ней хотел бы принести искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок, совершённый мной. Я осознаю, что неназначение очевидного пенальти и показанная затем красная карточка не могут быть причиной для размахивания руками. Надеюсь, Никита как можно скорее вернётся в строй. Также я хочу извиниться перед организаторами турнира, своими партнёрами по команде «Матч ТВ» и зрителями», — написал Широков в Twitter.

Ранее избитый Широковым судья рассказал о своём состоянии и поблагодарил за поддержку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить