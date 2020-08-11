Избитый Широковым судья рассказал о своём состоянии и поблагодарил за поддержку

Арбитр Никита Данченков, пострадавший от экс-футболиста сборной России Романа Широкова в матче любительских команд на Кубке Селебрити, рассказал о своём состоянии.

«Всем доброго времени суток! Время 04:00 мск, я только час назад вернулся домой. Жив, здоров — это самое главное. Я проторчал около четырёх часов в больнице, после этого минут 15—20 в травмпункте. Мне наложили везде швы, сделали кучу обследований. Самое главное, что вроде бы со мной всё нормально. Как говорится, что не убьёт тебя — сделает сильнее. Потому продолжаем идти дальше и работать. Это тяжёлый момент для меня и моих близких. Я хочу сказать всем огромное спасибо за поддержку и удачи!» — заявил арбитр в Instagram.

Конфликт между Данченковым и Широковым произошёл в матче команд «Ничего обычного» и «Матч-ТВ». Арбитр удалил с поля экс-футболиста за нецензурную брань, после чего тот напал на судью.

Ранее организатор любительского турнира рассказал о поведении Широкова после инцидента с судьёй.