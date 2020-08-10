Адвокат заявил, что за избиение судьи Широкову может грозить уголовная ответственность

Короткая ссылка
Адвокат Игорь Бушманов прокомментировал инцидент на любительском турнире, где экс-футболист сборной России Роман Широков избил арбитра Никиту Данченкова.
Адвокат заявил, что за избиение судьи Широкову может грозить уголовная ответственность
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«На видео драку видно лишь краем глаза. Предполагаю, здесь может быть ст. 116 УК РФ («Побои»), если нанесены побои или иные повреждения, которые повлекли за собой физическую боль, однако не повлекли лёгкого вреда здоровью. Она же подразумевает хулиганский, беспочвенный мотив. Если это будет установлено, то будут основания для возбуждения уголовного дела по признакам ст. 116 УК РФ («Побои») по месту совершения деяния. Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы. Это преступление небольшой тяжести: здесь возможно прекращение за примирением сторон», — цитирует Бушманова Sport24

Широков избил судью Никиту Данченкова во время матча любительских команд. Экс-футболист ударом по лицу повалил арбитра на газон, а затем принялся добивать.

Ранее организатор турнира любительских команд заявил о желании привлечь Широкова к ответственности за избиение судьи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить