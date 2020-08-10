Адвокат заявил, что за избиение судьи Широкову может грозить уголовная ответственность

Адвокат Игорь Бушманов прокомментировал инцидент на любительском турнире, где экс-футболист сборной России Роман Широков избил арбитра Никиту Данченкова.

«На видео драку видно лишь краем глаза. Предполагаю, здесь может быть ст. 116 УК РФ («Побои»), если нанесены побои или иные повреждения, которые повлекли за собой физическую боль, однако не повлекли лёгкого вреда здоровью. Она же подразумевает хулиганский, беспочвенный мотив. Если это будет установлено, то будут основания для возбуждения уголовного дела по признакам ст. 116 УК РФ («Побои») по месту совершения деяния. Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы. Это преступление небольшой тяжести: здесь возможно прекращение за примирением сторон», — цитирует Бушманова Sport24.

Широков избил судью Никиту Данченкова во время матча любительских команд. Экс-футболист ударом по лицу повалил арбитра на газон, а затем принялся добивать.

Ранее организатор турнира любительских команд заявил о желании привлечь Широкова к ответственности за избиение судьи.