Организатор турнира любительских команд заявил о желании привлечь Широкова к ответственности за избиение судьи

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Организатор турнира среди любительских команд Герман Попков прокомментировал избиение судьи Никиты Данченкова экс-футболистом сборной России Романом Широковым.
Организатор турнира любительских команд заявил о желании привлечь Широкова к ответственности за избиение судьи
  • РИА Новости

«Это неприемлемо, отвратительно и ужасно. Очень странное поведение. Множество людей видели это в прямом эфире с миллиона ракурсов. Причём это от людей, с кем мы всецело дружим. Это случилось на пустом месте. Был рядовой эпизод, был спор Романа с главным судьёй, а потом пошло избиение. Арбитры сразу покинули поле, скорая помощь заберёт главного судью. Будем разбираться по ходу ситуации и заниматься здоровьем арбитров. Как организатор, хотел бы, чтобы дело дошло до полиции», — цитирует Попкова «Чемпионат».

Широков завершил профессиональную карьеру футболиста в 2016 году, после чего работал функционером в ряде российских клубов.

Ранее сообщалось, что Широков избил судью в матче любительских команд.

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