Широков избил судью в матче любительских команд

Бывший футболист сборной России Роман Широков избил арбитра Никиту Данченкова в матче на любительском турнире.

После одного из эпизодов матча Широков подошёл к судье и ударил его по лицу. Затем бывший футболист принялся добивать лежащего на газоне арбитра.

Судье снимают побои. Будут обращаться в полицию.

Ударил по лицу, пошёл добивать pic.twitter.com/AEZhjrtZgO — Дмитрий Егоров (@edim_sport) August 10, 2020

В настоящее время арбитру снимают побои, он намерен обратиться в полицию.

Ранее Широков ответил на вопрос, когда судьи перестанут обижать «Спартак».