Широков избил судью в матче любительских команд

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Бывший футболист сборной России Роман Широков избил арбитра Никиту Данченкова в матче на любительском турнире.
Широков избил судью в матче любительских команд
  • globallookpress.com

После одного из эпизодов матча Широков подошёл к судье и ударил его по лицу. Затем бывший футболист принялся добивать лежащего на газоне арбитра.

В настоящее время арбитру снимают побои, он намерен обратиться в полицию.

Ранее Широков ответил на вопрос, когда судьи перестанут обижать «Спартак».

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