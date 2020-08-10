Широков избил судью в матче любительских команд
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После одного из эпизодов матча Широков подошёл к судье и ударил его по лицу. Затем бывший футболист принялся добивать лежащего на газоне арбитра.
Судье снимают побои. Будут обращаться в полицию.— Дмитрий Егоров (@edim_sport) August 10, 2020
Ударил по лицу, пошёл добивать pic.twitter.com/AEZhjrtZgO
В настоящее время арбитру снимают побои, он намерен обратиться в полицию.
Ранее Широков ответил на вопрос, когда судьи перестанут обижать «Спартак».