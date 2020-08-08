Широков ответил на вопрос, когда судьи перестанут обижать «Спартак»

Бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков дал ответ на вопрос, когда арбитры перестанут обижать московский «Спартак».

«Я бы сказал, что они и не начинали пока», — цитирует Широкова «Чемпионат».

При этом экс-футболист отметил, что все выражают надежду, что судейство в чемпионате России изменится в лучшую сторону. Он заявил, что такого же мнения придерживаются и сами арбитры.

Широков известен по выступлениям за московские ЦСКА и «Спартак», а также санкт-петербургский «Зенит». В составе сборной России он завоевал бронзу чемпионата Европы 2008 года.

Ранее Широков сделал прогноз на исходы матчей с участием «Спартака» и «Химок».