Широков ответил на вопрос, когда судьи перестанут обижать «Спартак»

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков дал ответ на вопрос, когда арбитры перестанут обижать московский «Спартак».
Широков ответил на вопрос, когда судьи перестанут обижать «Спартак»
  • globallookpress.com

«Я бы сказал, что они и не начинали пока», — цитирует Широкова «Чемпионат».

При этом экс-футболист отметил, что все выражают надежду, что судейство в чемпионате России изменится в лучшую сторону. Он заявил, что такого же мнения придерживаются и сами арбитры.

Широков известен по выступлениям за московские ЦСКА и «Спартак», а также санкт-петербургский «Зенит». В составе сборной России он завоевал бронзу чемпионата Европы 2008 года.

Ранее Широков сделал прогноз на исходы матчей с участием «Спартака» и «Химок».

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