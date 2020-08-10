Названа причина, по которой Широков ударил судью в матче любительских команд

Президент Московской федерации футбола Сергей Анохин рассказал, за что экс-футболист сборной России Роман Широков ударил судью Никиту Данченкова во время матча любительских команд.

«Роман Широков ругался матом, судья сделал ему замечание, после этого бывший капитан сборной России нанёс Данченкову удар. Роман не сдержал эмоции, так нельзя. Данный турнир проводится не под эгидой Московской федерации футбола или Российского футбольного союза. Роман Широков тоже не имеет отношения к этим организациям. Потому мы не можем применить к нему какие-то санкции. Разбирательство должно проходить в правовом поле. Мы же окажем всяческую поддержку Данченкову», — заявил Анохин «Спорт-Экспрессу».

Данченков удалил Широкова с поля за нецензурную брань, чем спровоцировал бывшего футболиста на агрессию.

Ранее организатор турнира любительских команд заявил о желании привлечь Широкова к ответственности за избиение судьи.