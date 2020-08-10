Названа причина, по которой Широков ударил судью в матче любительских команд

Короткая ссылка
Президент Московской федерации футбола Сергей Анохин рассказал, за что экс-футболист сборной России Роман Широков ударил судью Никиту Данченкова во время матча любительских команд.
Названа причина, по которой Широков ударил судью в матче любительских команд
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Роман Широков ругался матом, судья сделал ему замечание, после этого бывший капитан сборной России нанёс Данченкову удар. Роман не сдержал эмоции, так нельзя. Данный турнир проводится не под эгидой Московской федерации футбола или Российского футбольного союза. Роман Широков тоже не имеет отношения к этим организациям. Потому мы не можем применить к нему какие-то санкции. Разбирательство должно проходить в правовом поле. Мы же окажем всяческую поддержку Данченкову», — заявил Анохин «Спорт-Экспрессу».

Данченков удалил Широкова с поля за нецензурную брань, чем спровоцировал бывшего футболиста на агрессию.

Ранее организатор турнира любительских команд заявил о желании привлечь Широкова к ответственности за избиение судьи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить