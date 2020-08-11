Андронов назвал извинения Широкова перед избитым арбитром высокомерными

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Футбольный комментатор Алексей Андронов высказался об извинениях со стороны бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова перед арбитром Никитой Данченковым, которого он избил в ходе матча любительских команд.
Андронов назвал извинения Широкова перед избитым арбитром высокомерными
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Высокомерно, как всегда. Бывшие профессиональные спортсмены в «любительской физкультуре» — это частый источник проблем. Мерзость поступка Романа Широкова заключается в том, кто это сделал. Звезда, а не любитель-бухарик или даже комментатор. Один мой товарищ играл с ними недавно. Мат-перемат, бычка всё время, хамство. Заменился и ушёл», — написал Андронов в своём Telegram-канале.

Также комментатор сравнил проступок Широкова с дракой Кокорина и Мамаева в 2018 году.

«Не знаю, как Широков будет выходить из этого. Я не вижу принципиальных отличий от кейса Мамаев — Кокорин. Извинения и компенсации — это всё другое. Согласен с Губерниевым: экспертом «Матч ТВ» этот человек больше быть не должен. Но проблема шире Широкова. В хоккее тоже бывало, в любительском. Селебрити рашн стайл? Как-то некрасиво всё это. И пахнет дурно. Вляпался по-серьёзному», — добавил комментатор.

Ранее сообщалось, что Широков отстранён от эфиров на ТВ за избиение арбитра в любительской игре.

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