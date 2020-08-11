СМИ: Широков отстранён от эфиров на ТВ за избиение арбитра в любительской игре

Бывший футболист сборной России Роман Широков был отстранён от телевизионных эфиров «Матч ТВ» за нападение на арбитра Никиту Данченкова в матче любительских команд.

Об этом сообщает Sport24. «Матч ТВ» отстранил Широкова от всех эфиров из-за инцидента с арбитром.

Широков в ходе турнира Кубок Селебрити выступал за команду «Матч ТВ», поскольку регулярно привлекался на канал в качестве эксперта. Во время одного из эпизодов Широков выразил несогласие с решением судьи, ударил арбитра кулаком в лицо и бросился добивать упавшего.

Ранее Широков извинился за то, что избил судью в матче любительских команд.