СМИ: Широков отстранён от эфиров на ТВ за избиение арбитра в любительской игре
- © Алексей Филиппов
- РИА Новости
Об этом сообщает Sport24. «Матч ТВ» отстранил Широкова от всех эфиров из-за инцидента с арбитром.
Широков в ходе турнира Кубок Селебрити выступал за команду «Матч ТВ», поскольку регулярно привлекался на канал в качестве эксперта. Во время одного из эпизодов Широков выразил несогласие с решением судьи, ударил арбитра кулаком в лицо и бросился добивать упавшего.
Ранее Широков извинился за то, что избил судью в матче любительских команд.