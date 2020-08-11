Адвокат Мамаева выразил готовность защищать Широкова в случае возбуждения дела

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, допустил, что может взяться за дело бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, напавшего на арбитра во время матча любительских команд.

«Готов ли я защищать Романа Широкова? Адвокат может вступать в защиту, если будет заключено соглашение, будет повод — дело. Я на подобных делах особо не специализируюсь. Дело Мамаева и Кокорина по квалификации было одним из самых лёгких в моей практике. Такие дела — это бытовуха. Но если он обратится, то профессиональная обязанность и долг адвоката — защищать», — цитирует Бушманова «Чемпионат».

Широков избил арбитра в матче любительских команд после того, как судья удалил его с поля за нецензурную брань. Бушманов вёл дело Павла Мамаева, осуждённого за серию потасовок в центре Москвы в октябре 2018 года.

Ранее Андронов назвал извинения Широкова перед избитым арбитром высокомерными.