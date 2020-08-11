Канделаки отреагировала на нападение Широкова на судью на любительском турнире

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на избиение бывшим капитаном сборной России по футболу Романом Широковым судьи Никиты Данченко на любительском турнире.

«Я в принципе не приемлю насилие. Считаю, что спортсмены должны держать себя в руках во всех случаях без исключения. Достаточно было эпизодов, когда такие поступки приводили к тяжёлым последствиям. Надеюсь, Роман возместит причинённый судье ущерб и сделает единственно возможный вывод из этой истории. А отстранение от эфиров «Матч ТВ» — это неизбежное последствие такого проступка», — написала Канделаки в своём Telegram-канале.

Широков привлекался на эфиры «Матч ТВ» в качестве эксперта.

Ранее Дмитрий Губерниев подтвердил отстранение Широкова от эфиров «Матч ТВ».