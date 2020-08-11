Губерниев подтвердил отстранение Широкова от эфиров «Матч ТВ», также отстранён Тихонов

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Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что бывший игрок сборной России Роман Широков, который является футбольным экспертом на «Матч ТВ», а также экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов отстранены от эфиров за инцидент с арбитром во время матча любительских команд.
Губерниев подтвердил отстранение Широкова от эфиров «Матч ТВ», также отстранён Тихонов
  • РИА Новости

«Накануне вечером руководитель программы «Все на Матч!» Андрей Петров принял абсолютно верное решение отстранить Широкова от всех эфиров программы. Роман должен был сегодня обозревать Лигу чемпионов. Пострадавшему арбитру ещё раз скорейшего выздоровления и возобновления судейской карьеры. Уже сегодня Роман Широков отстранён от всех эфиров на канале «Матч ТВ». И Андрея Тихонова в ближайшее время тоже не будет. Это справедливо!» — написал Губерниев в Telegram-канале.

В ходе одного из эпизодов Широков, находясь в окружении других игроков, напал на главного судью, ударив его по лицу. Участники матча бросились их разнимать. У арбитра в итоге были подбит глаз и рассечена бровь. 

Ранее Тихонов рассказал об эпизоде с избиением арбитра Широковым.

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