Тихонов рассказал об эпизоде с избиением арбитра Широковым

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов рассказал о разговоре с арбитром турнира Кубок Селебрити Никитой Данченковым, которого ударил бывший игрок сборной России, эксперт и игрок команды «Матч ТВ» Роман Широков.

«Я пытался судью придержать, чтобы он не показывал карточку, поскольку ситуация накалялась. Не то чтобы я ему не давал, просто говорят так люди. Я ему сказал, что не надо карточек. Видимо, меня не услышали, потому так и получилось. Да, бывают определённые моменты, когда кто-то говорит, а люди отвечают и реагируют, но судьи опытные иногда такое пропускают. Когда я играл в ЛФЛ, такое происходило постоянно, на каждом матче. Судьи пропускают подобное, поскольку имеют опыт. А здесь к арбитру вопросов нет. Он действовал по букве закона», — цитирует Тихонова РИА Новости.

Также экс-футболист «Спартака» добавил, что момент с агрессией Широкова произошёл неожиданно.

«Это всё случилось неожиданно. Да, был словесный выпад со стороны Романа. Но не было такого, что Широков сразу побежал на него. Никто не успел среагировать. Если Роман изначально бы пошёл на него агрессивно, то ребята и я подбежали бы быстро. В той ситуации никто не думал, что произойдёт подобный инцидент», — добавил Тихонов.

Ранее адвокат Мамаева выразил готовность защищать Широкова в случае возбуждения дела.