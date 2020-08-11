Мостовой: не хотел бы, чтобы на Широкова все сейчас набросились

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал, как он отреагировал на избиение Романом Широковым арбитра на любительском турнире.

«Честно сказать, я удивлён. Когда прислали видео, был шокирован тем, что там произошло. Не понимаю, что могло послужить причиной подобной реакции. Но зачем раздувать тему? Это ужас какой-то. Мы видели, что он ударил человека. Но это же не повод обсуждать это всей страной. У нас каждый день в Подмосковье дерутся. Какая свадьба у нас без драки? Всё это очень плохо. Но не нужно впадать из одной крайности в другую. Не сказать, что мы дружим с Широковым, иногда играем вместе. Мне тяжело понять его поведение, я бы так никогда не сделал. В то же время я не считаю это настолько важной темой. Не хотел бы, чтобы на Широкова сейчас все набросились. Это тоже неправильно», — приводит слова Мостового «Советский спорт».

В одном из игровых эпизодов на любительском турнире Кубок Селебрити судья не назначил пенальти, после чего Широков накричал на арбитра, получив за это красную карточку. Ответной реакцией Широкова стал удар судьи по лицу и попытка добить упавшего арбитра ногами.

Ранее комментатор «Матч ТВ» заступился за Тихонова, участвовавшего в конфликте Широкова с арбитром.