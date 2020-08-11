«Спартак» поддерживает требование ветеранов клуба о пожизненном отстранении арбитров матча с «Сочи»

Московский футбольный клуб «Спартак» поддерживает требование прославленных игроков команды о пожизненном отстранении арбитров, работавших на матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи», а также руководителя проекта по внедрению VAR в России Леонида Калошина.

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