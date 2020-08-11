«Спартак» поддерживает требование ветеранов клуба о пожизненном отстранении арбитров матча с «Сочи»

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Московский футбольный клуб «Спартак» поддерживает требование прославленных игроков команды о пожизненном отстранении арбитров, работавших на матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи», а также руководителя проекта по внедрению VAR в России Леонида Калошина.
«Спартак» поддерживает требование ветеранов клуба о пожизненном отстранении арбитров матча с «Сочи»
  • © Официальный твиттер футбольного клуба «Спартак»

Об этом заявил глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов, слова которого передаёт ТАСС.

Матч «Спартак» — «Сочи», прошедший 9 августа и завершившийся вничью (2:2), обернулся скандалом из-за решений арбитров, назначивших два пенальти в ворота московской команды.

Ранее сообщалось, что ветераны «Спартака» обратились к РФС с требованием пожизненно отстранить Казарцева, Еськова и Калошина.

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