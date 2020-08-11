Газизов заявил, что объяснения арбитров Казарцева и Еськова его только запутали

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов высказал мнение об объяснениях, которые дали арбитры Василий Казарцев и Алексей Еськов относительно своих решений в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между красно-белыми и «Сочи».

«Мы увидели вчера, как это всё происходит. По моим ощущениям, происходит это не на очень хорошем уровне. Честно говоря, они только больше меня запутали», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

Матч «Спартак» — «Сочи», прошедший 9 августа и завершившийся вничью (2:2), обернулся скандалом из-за решений арбитров, назначивших два пенальти в ворота московской команды. На следующий день Казарцев и Еськов выступили на телевидении, объяснив свои решения по ходу встречи.

Ранее была опубликована расшифровка переговоров судей перед вторым пенальти в ворота «Спартака».