Пенальти Азмуна, удаление Ракицкого и первый гол Ловрена: как «Зенит» в гостях обыграл «Ростов» в РПЛ

«Зенит» обыграл на выезде «Ростов» в матче второго тура Российской премьер-лиги. Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Сергея Семака. Автором первого гола стал Сердар Азмун, который добил мяч после не реализованного им пенальти. За 12 минут до конца гости остались в меньшинстве из-за удаления Ярослава Ракицкого, который теперь пропустит игру с ЦСКА, но это не помешало Деяну Ловрену впервые отличиться в составе петербургской команды.

Программу второго тура чемпионата России по футболу завершал матч «Ростова» и «Зенита». Петербуржцы отсутствовали в гостях у подопечных Валерия Карпина всего три с половиной недели, успев за это время выиграть Кубок и Суперкубок страны, а также с победы над «Ротором» начать новый розыгрыш РПЛ. Ростовчане к первой домашней игре сезона тоже подошли с тремя заработанными очками, обыграв в гостях «Тамбов».

В прошлый визит «Зенита» в Ростов-на-Дону команду было не узнать. Сергей Семак привёз много молодых игроков и выпустил в стартовом составе всего лишь трёх легионеров. Теперь же на поле с первых минут вышли только три россиянина. Их могло бы быть больше, если бы не травма Артёма Дзюбы. Ещё в прошлых матчах он жаловался на боли в спине и в этот раз остался дома. Семак выпустил вместо него Себастьяна Дриусси, который в Волгограде как раз подтвердил, что может успешно играть в одной связке с Сердаром Азмуном.

«Ростов» в целом сохранил свой костяк, усилившись Ивелином Поповым, который прошлую игру с «Зенитом» пропускал из-за дисквалификации. Хозяева не потратили ни секунды на раскачку и сразу стали создавать проблемы для петербуржцев. Уже на первой минуте Малком в единоборстве с Евгением Черновым ударил соперника по лицу и получил предупреждение. Статус-кво по жёлтым карточкам восстановил сам же бразилец, вынудив Матиаса Норманна сфолить на себе.

Ещё более неприятные моменты в начале матча пережил Михаил Кержаков. Его ошибка чуть не привела к голу в ворота «Зенита» уже на четвёртой минуте, если бы Павел Мамаев более бережно распорядился отскоком в свою сторону. Тут же он получил второй шанс отличиться благодаря пасу Алексея Ионова, но в этот раз голкипер сыграл гораздо надёжнее и закрыл верхний угол.

Стартовый штурм «Ростова» увенчался несостоявшимся голом, к которому мог оказаться причастен Деян Ловрен. Хорват, который уже играл на «Ростов Арене» во время чемпионата мира, в единоборстве с Эльдором Шомуродовым выбил мяч прямо в ноги разогнавшемуся Ионову. Полузащитник тут же прицелился и попал по воротам, но счёт открыт не был — он пробил из очевидного офсайда.

После этого в полную силу уже заиграли гости. Сначала Малком попал в штангу после скидки Азмуна, а затем попытался пробить головой, но попал в локоть Чернову. После проверки на VAR судья Павел Кукуян назначил пенальти, наказав заодно защитника жёлтой карточкой.

К «точке» на 24-й минуте подошёл Азмун. Первый удар по воротам бывшей команды у него не получился: Сергей Песьяков смог отбить мяч ногами. Но во второй попытке иранец уже был точен и оформил первый гол в этом сезоне, не став при этом его сильно праздновать.

В конце первого тайма Азмун мог сделать и дубль. После прекрасного паса Дриусси в падении через себя иранский форвард бил уже практически по пустым воротам, но в створ не попал. Начинавший эту атаку Малком вскоре попытался взять игру в свои руки, однако Песьяков не повёлся на его финты и спокойно отразил удар в ближний угол. На перерыв команды ушли при счёте 1:0 в пользу «Зенита».

Во второй половине матча чемпионы России уже не форсировали события и отдали инициативу. «Ростов» в ответ на одну из неудачных атак Дриусси устроил контрвыпад, который ценой жёлтой карточки пришлось останавливать Ярославу Ракицкому. Спустя две минуты хозяева едва не отыгрались — Мамаев оказался с мячом в шести метрах от чужих ворот, но в створ не попал. Его партнёры продолжали создавать моменты, только более опасных, чем этот, уже не было.

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«Зенит» атакующую игру так и не наладил, и гости всё чаще стали отличаться с отрицательной стороны. Деннис Хаджикадунич дважды оказывался на газоне после толчков соперника, но наказан за это был только Азмун, в то время как Дриусси жёлтой карточки избежал. После серии замен стиль игры петербуржцев не изменился, им всё так же приходилось отбиваться с нарушением правил. На 78-й минуте Ракицкий сбил в подкате Бактийора Зайнутдинова и получил второе предупреждение — в следующей домашней игре с ЦСКА защитник не сыграет.

«Ростов» получил шанс добыть хотя бы ничью, тем более что его футболисты продолжали контролировать ход игры во втором тайме, однако никаких неразрешимых задач для Кержакова они не придумали. «Зенит» же не только удержал преимущество в счёте, но и увеличил его за три минуты до конца основного времени. Редкий у ворот «Ростова» штрафной закончился дебютным голом Ловрена в составе петербургской команды. Хорват прыгнул на недосягаемую высоту, стараясь замкнуть навес Дугласа Сантоса, и направил мяч по неберущейся для Песьякова траектории.

«Ростов» в третий раз подряд проиграл «Зениту», который стал третьей после ЦСКА и «Локомотива» командой, закончившей второй тур без очковых потерь. Петербуржцы также пока не пропустили ни одного мяча, чем кроме них могут похвастаться только железнодорожники и «Динамо».