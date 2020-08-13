Несовершенство правил и размытые формулировки: почему причина судейских скандалов в РПЛ не только в арбитрах

Арбитры не единственные виновники частых судейских скандалов в российском футболе. Причиной также являются не самые чёткие указания в правилах IFAB, позволяющие рефери зачастую трактовать эпизоды на своё усмотрение. Кроме того, видеоассистенты практически не имеют возможности влиять на вердикты главного судьи, из-за чего количество ошибок не уменьшается.

В течение последней недели тема судейских скандалов является самой обсуждаемой в российском футболе. Сначала внимание общественности привлекла работа бригады Василия Казарцева на игре между московским «Спартаком» и «Сочи», а двое суток спустя главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий имел все поводы для недовольства действиями Сергея Иванова.

В основном претензии пострадавших касались неоднозначных трактовок игровых эпизодов, а также отказа рефери воспользоваться системой VAR, что якобы свидетельствует либо об их низком классе, либо о предвзятости. Однако и сами правила не являются исчерпывающими и предоставляют значительную свободу в плане принятия решений.

Особенно очевидно это стало после того, как экспертно-судейская комиссия РФС опубликовала официальный отчёт по матчу первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи». В нём были представлены оценки всех ключевых решений судей, в частности назначение двух пенальти в ворота хозяев. При этом вопросы вызывает трактовка эпизода, участниками которого стали Павел Маслов и Кирилл Заика. В ЭСК РФС заявили, что защитник красно-белых «блокировал продвижение к мячу» противнику, вследствие чего совершил «фол по неосторожности». Сомнения же вызывает тот факт, что игрок москвичей находился в более выигрышной позиции и был первым на мяче, после чего задел ногу оппонента.

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Стоит отметить, что сама формулировка «блокирование продвижения к мячу» является довольно пространной. Под неё с лёгкостью может подпасть большинство единоборств в штрафной площади, тем не менее не все они наказываются пенальти. В каждой встрече случаются моменты, когда футболисты довольно жёстко оттирают визави от мяча и тем самым преграждают ему путь к воротам. Это ещё раз указывает на отсутствие чётких правил, что и становится причиной множества скандалов.

Что касается момента с Масловым, то на этой же неделе в Лиге чемпионов произошёл похожий инцидент, также приведший к назначению 11-метрового. В ответном матче 1/8 финала нападающий «Барселоны» Лионель Месси воспользовался медлительностью защитника «Наполи» Калиду Кулибали и на ровном месте заработал пенальти. В то время как фактурный сенегалец производил замах, аргентинец вырвался из-за его спины и фактически завладел мячом, встав прямо перед ним. Защитник не смог остановиться и изо всей силы ударил по ноге визави. У Джюнейта Чакыра не осталось иного выбора, кроме как указать на «точку».

Оба момента имеют свои сходства, за тем исключением, что в момент нарушения Месси находился в значительно более выгодной позиции, в то время как Заика находился за спиной. Чтобы добраться до мяча, ему было необходимо оббежать Маслова, что в условиях эпизода было сделать очень непросто. Тем не менее, вердикт оказался одинаковым.

Ещё одним примером того, что каждый судья по-разному трактует те или иные моменты, является гол Александра Соболева. Тот вёл борьбу с Михой Мевлей, в ходе которой сначала слегка подтолкнул его в спину, а потом опёрся руками на плечи при нанесении удара. Казарцев посчитал это допустимым и засчитал взятие ворот. Тем не менее, в 26-м туре прошлого сезона ровно такие же действия форварда «Спартака» были расценены как нарушение правил Владимиром Москалёвым. Тогда судья увидел толчок со стороны нападающего и оставил прежним счёт на табло в игре с «Тамбовом».

Дело в том, что в правилах Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) не содержится чётких рекомендаций относительно допустимого предела жёсткости в ходе борьбы в штрафной площади. Нарушения правил там объединены в один общий параграф, без разбора конкретных случаев. Да, в своём сообщении ЭСК постарался привести примеры из современного футбола, но и с этим вполне можно спорить. Ведь тот факт, что в данном конкретном эпизоде так повели себе те или иные иностранные арбитры не говорит о том, что их решение было абсолютно верным.

В качестве примера снова можно привести момент из встречи «Барселона» — «Наполи», когда защитник хозяев Клеман Лангле оттолкнул от себя гораздо менее габаритного Диего Демме. В результате, немец врезался в Кулибали и повалил того на газон, а сам француз остался без опекуна и легко поразил ворота Давида Оспины. Тем не менее, официальные лица никак не отреагировали. Если сравнить действия Клемана и Соболева, то россиянин не действовал столь жёстко ни во встрече с «Тамбовом», ни с «Сочи». Тем не менее, отменённым оказался именно его гол в противостоянии с «волками».

С учётом того, что спорные инциденты регулярно трактуются не в сторону «Спартака», предположения о заговоре действительно имеют место быть. Но по большому счёту, оснований для подобных заявлений быть не может. На бумаге рефери делают всё согласно правилам, просто в них имеется достаточно поля для манёвра. И это ещё не считая пресловутой игры рукой в штрафной площади, в последние годы ставшей одной из самых обсуждаемых тем в футболе.

В этом плане гораздо ближе к истине находится Леонид Слуцкий. На памятной пресс-конференции после матча с «Локомотивом» он говорил не только об ошибках судьи Иванова, но и том, что он не понимает, чем руководствуются рефери в тех или иных случаях. Недаром он признавался, что лично просил устроить встречу, на которой арбитры смогли бы объяснить природу своих решений. Но, судя по всему, департамент судейства так и оставил без ответа просьбы наставника «Рубина».

Если брать конкретно матч с «железнодорожниками», то корень недовольства Слуцкого также кроется в несовершенстве правил IFAB, где крайне неоднозначно регламентировано использование системы VAR. Изначально казалось, что внедрение видеоассистентов позволит свести количество ошибок к минимуму, но Международный совет футбольных ассоциаций настолько ограничил их возможности, что на деле это практически невозможно.

Так, в правилах сказано, что система VAR может быть использована только в случае «явной и очевидной ошибки» или «пропуска серьёзного инцидента». К подобным относятся голы, пенальти, прямые красные карточки, а также ошибочная идентификация футболиста — когда арбитр наказал не того спортсмена. Но остальные пункты закона настолько лимитируют возможности видеоассистентов, что их присутствие становится практически несущественным.

Например, говорится, что «первоначальное решение, принятое судьёй, не будет изменено, только если видеоповтор чётко не показывает, что решение было «явно и очевидно ошибочным». Судя по всему, это и стало основанием для того, чтобы не просматривать момент с Иваном Игнатьевым на предмет назначения 11-метрового в ворота «Локомотива».

Как позднее признался Слуцкий, Иванов и его помощники не сочли вердикт рефери заведомо неверным, поэтому не сочли нужным хотя бы посмотреть повтор. И это при том, что падению форварда «Рубина» поспособствовали не только возникший у него на пути Маринато Гильерме, но и толкавший в спину Мацей Рыбусь. Таким образом, у арбитра было сразу два потенциальных повода указать на «точку».

Причиной тому вполне могут быть четвёртый и пятый пункты правил об использовании VAR. Согласно первому из них, «только судья может инициировать «видеопросмотр», в то время как полномочия его помощников ограничиваются способностью предоставить рекомендацию. Во втором же сказано, что «окончательное решение всегда принимается арбитром».

Это указывает на то, что по сути полномочия VAR более чем серьёзно ограничены, а видеоассистенты не могут никоим образом повлиять на вердикт главного арбитра. И это даже несмотря на тот факт, что они имеют возможность рассмотреть предполагаемое нарушение с почти любого удобного ракурса, в то время как в динамике очень сложно правильно оценить некоторые эпизоды. Например, в случае с нарушением Маслова Казарцев находился далеко от места происшествия, а обзор ему закрывал Алекс Крал. А тому же Иванову было довольно проблематично увидеть едва заметный толчок со стороны Рыбуса в спину Игнатьеву.

Единственным выходом из сложившейся ситуации представляется изменение правил и наделение видеопомощников дополнительными полномочиями. Это позволит им больше влиять на судьбу встречи и не позволять главным арбитрам допускать ошибки, которые впоследствии могут решить исход противостояния. Да, в таком случае РПЛ придётся пойти вразрез с линией развития IFAB, но ведь именно это сделали в АПЛ. Там практически сразу наделили особыми полномочиями рефери VAR и создали им всевозможные условия для продуктивной работы.

В преддверии внедрения видеоассистентов, многие арбитры выступали против этой идеи,, в качестве причины называя возможное падение авторитета главного рефери. Но в той же Англии подобного не произошло, хотя именно видеоассистенты имеют право лично выносить решение по тем или иным эпизодам. Стоит полагать, что подобного не случится и в России, зато уровень судейства и количество спорных решений может заметно сократиться.