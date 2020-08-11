Слуцкий высказался о судействе матча «Рубин» — «Локомотив»

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал судейство матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом».
Слуцкий высказался о судействе матча «Рубин» — «Локомотив»
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«Я давал уже ранее интервью, привлёк внимание к вопросу судейства. Перед сезоном мы направили письмо, просили прислать арбитра и объяснить работу VAR. Вот вчера арбитры стали впервые объясняться. В нашем матче арбитр не назначил очевидный пенальти. Что это, предвзятость или низкая квалификация судей? Они нас считают идиотами, но люди не в курсе, как работает VAR», — приводит слова Слуцкого «Матч ТВ».

В перерыве матча Слуцкий получил красную карточку за споры с арбитром Сергеем Ивановым.

Ранее сообщалось, что «Рубин» проиграл «Локомотиву» в первом туре РПЛ.

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