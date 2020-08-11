«Рубин» в меньшинстве и без Слуцкого проиграл «Локомотиву» в первом туре РПЛ
- РИА Новости
Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Победу «Локомотиву» принесли голы Алексея Миранчука и Дмитрия Баринова, забивших на 2-й и 26-й минутах с передач Дмитрия Рыбчинского.
В перерыве с поля был удалён главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, а на 65-й минуте красную карточку получил защитник Силвие Бегич.
Во втором туре «Рубин» на своём поле примет «Урал», а «Локомотив» в Москве сыграет с «Краснодаром».
Ранее сообщалось, что «Зенит» победил «Ротор» в первом туре РПЛ.