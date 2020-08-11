«Рубин» в меньшинстве и без Слуцкого проиграл «Локомотиву» в первом туре РПЛ

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Казанский «Рубин» потерпел поражение от московского «Локомотива» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Рубин» в меньшинстве и без Слуцкого проиграл «Локомотиву» в первом туре РПЛ
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Победу «Локомотиву» принесли голы Алексея Миранчука и Дмитрия Баринова, забивших на 2-й и 26-й минутах с передач Дмитрия Рыбчинского.

В перерыве с поля был удалён главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, а на 65-й минуте красную карточку получил защитник Силвие Бегич.

Во втором туре «Рубин» на своём поле примет «Урал», а «Локомотив» в Москве сыграет с «Краснодаром».

Ранее сообщалось, что «Зенит» победил «Ротор» в первом туре РПЛ.

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