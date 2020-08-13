Судья матча «Спартак» — «Сочи» Казарцев шесть часов проходил проверку на детекторе лжи

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Арбитр матча «Спартак» — «Сочи» Василий Казарцев, назначивший в ворота москвича два крайне спорных пенальти, 12 августа в течение шести часов проходил проверку на полиграфе.
Судья матча «Спартак» — «Сочи» Казарцев шесть часов проходил проверку на детекторе лжи
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс», у судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) пока нет заключения экспертизы. По сведениям источника, судья пришёл на проверку с адвокатом, который хотел фиксировать процесс. Однако в комнату, где шла проверка, юриста не пустили.

Проверка Алексея Еськова, исполнявшего на этом матче функции видеоассистента, началась в четверг.

Ранее стало известно, что бывший генеральный секретарь РФС Владимир Радионов прокомментировал скандал с судейством матчей «Спартака».

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