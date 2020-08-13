Бывший генсек РФС считает, что уровень судейства в российском футболе не растёт

Короткая ссылка
Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Владимир Радионов прокомментировал скандал с судейством матчей «Спартака».
Бывший генсек РФС считает, что уровень судейства в российском футболе не растёт
  • @fcsm_official
  • Twitter

По его словам, в матче с «Сочи» произошла уже не первая результативная ошибка против красно-белых.

«Леонид Федун имеет право говорить, что команда теряет очки из-за слабой работы судей. Матч с «Сочи» вообще вызвал удивление. Василий Казарцев мог посмотреть повтор и принять верное решение. Он даже не стал прибегать к услугам VAR. А что в это время делает видеоассистент? Он же получает деньги за свою работу? Вопрос — за что ему платят, если он не подсказывает главному? В общем, можно уверенно говорить, что судейство у нас не улучшается. Несмотря на технологии, приглашение иностранных специалистов», — приводят слова Радионова «Известия».

Ранее сообщалось, что бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко высказал мнение о судействе в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить