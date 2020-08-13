Бывший генсек РФС считает, что уровень судейства в российском футболе не растёт

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Владимир Радионов прокомментировал скандал с судейством матчей «Спартака».

По его словам, в матче с «Сочи» произошла уже не первая результативная ошибка против красно-белых.

«Леонид Федун имеет право говорить, что команда теряет очки из-за слабой работы судей. Матч с «Сочи» вообще вызвал удивление. Василий Казарцев мог посмотреть повтор и принять верное решение. Он даже не стал прибегать к услугам VAR. А что в это время делает видеоассистент? Он же получает деньги за свою работу? Вопрос — за что ему платят, если он не подсказывает главному? В общем, можно уверенно говорить, что судейство у нас не улучшается. Несмотря на технологии, приглашение иностранных специалистов», — приводят слова Радионова «Известия».

Ранее сообщалось, что бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко высказал мнение о судействе в Российской премьер-лиге (РПЛ).