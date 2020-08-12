Червиченко: судьи непрофессиональны или предвзяты — это очевидно
- РИА Новости
«Люди хотят поговорить с судьями, потому что то, что те творят, уму непостижимо. То, что судьи непрофессиональны или предвзяты, — это очевидно. С ними надо разбираться. Либо дать пинка, либо что-то ещё сделать. Они ничего не боятся, поэтому выносить им какое-то предупреждение бесполезно. Бесполезно и на полиграф судей таскать. Наверное, это для народа делается, но я вас уверяю, что никто из судей никакого полиграфа не боится», — приводит слова Червиченко РИА Новости.
Два матча первого тура РПЛ завершились скандалами, связанными с работой арбитров и системы VAR.
Ранее сообщалось, что РПЛ планирует организовать встречу руководства клубов и судейского комитета.