РПЛ планирует организовать встречу руководства клубов и судейского комитета

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что лига планирует организовать встречу руководства клубов и судейского комитета Российского футбольного союза (РФС).
РПЛ планирует организовать встречу руководства клубов и судейского комитета
  • РИА Новости

«Мы все хотим, чтобы информация о судейских решениях была более доступна, система VAR в России совершенствовалась, квалификация арбитров повышалась. Планируем организовать встречу руководства клубов и судейского комитета РФС, чтобы обсудить накопившиеся вопросы в прямом диалоге», — приводит слова Прядкина РИА Новости.

Два матча первого тура РПЛ завершились скандалами, связанными с работой арбитров и системы VAR.

Ранее сообщалось, что РФС не намерен продолжать практику обнародования переговоров арбитров.

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