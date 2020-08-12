РПЛ планирует организовать встречу руководства клубов и судейского комитета

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что лига планирует организовать встречу руководства клубов и судейского комитета Российского футбольного союза (РФС).

«Мы все хотим, чтобы информация о судейских решениях была более доступна, система VAR в России совершенствовалась, квалификация арбитров повышалась. Планируем организовать встречу руководства клубов и судейского комитета РФС, чтобы обсудить накопившиеся вопросы в прямом диалоге», — приводит слова Прядкина РИА Новости.

Два матча первого тура РПЛ завершились скандалами, связанными с работой арбитров и системы VAR.

Ранее сообщалось, что РФС не намерен продолжать практику обнародования переговоров арбитров.