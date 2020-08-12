РФС не намерен продолжать практику обнародования переговоров арбитров

Российский футбольный союз (РФС) не собирается продолжать практику обнародования переговоров между главным судьёй в поле и теми судьями, которые отвечают за систему видеопомощи арбитрам (VAR).

РИА Новости

По словам источника в РФС, которые передаёт ТАСС, вариант с публикацией переговоров судей не прорабатывается. «Это запрещено», — добавил источник. Ранее РФС признал ошибочным назначение второго пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Сочи».