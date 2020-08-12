РФС признал ошибочным назначение второго пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Сочи»

Состоялось заседание экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (РФС).

Решение судьи Василия Казарцева о назначении второго пенальти в ворота «Спартака» на 88-й минуте после контакта между Самуэлем Жиго и Анатолием Немченко было признано ошибочным.

«Действия защитника «Спартака», направленные на блокирование удара по воротам, не носили характер безрассудного поведения и не имели чрезмерной силы по отношению к сопернику. Экспертно-судейская комиссия не усматривает в действиях Жиго нарушения, наказуемого 11-метровым ударом», — говорится в заключении экспертов, доступном на сайте РФС.

Также было признано неверным решение видеопомощника Алексея Еськова о невмешательстве.

Кроме того, эксперты сочли правильным назначение Казарцевым первого пенальти в ворота «Спартака» на 14-й минуте, а также вынесение жёлтой, а не красной карточки игроку «Сочи» Сергею Терехову за нарушение правил на 40-й минуте.

Ранее сообщалось, что бывший игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров возмутился работой VAR в российском футболе.