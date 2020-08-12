Комбаров рассказал о пользе драки с Парехой в «Спартаке»

Игрок «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров вспомнил о своей драке с Нико Парехой в период выступления за «Спартак».

По словам россиянина, всё произошло на эмоциях, когда красно-белые уступали со счётом 0:2.

«В пользу «Спартака» назначили два штрафных. Пареха тоже любил бить с точки. Первый раз он пробил выше ворот. Второй штрафной был примерно с той же дистанции, я забрал у него мяч и пробил. В результате у нас случилась перепалка. У наших ворот были моменты — я ему тоже «пихал». Вот и завелись. Зашли в раздевалку, посмотрели друг другу в глаза — и понеслась», — цитирует Комбарова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что драка помогла «Спартаку», так как завела команду. В итоге москвичи праздновали победу со счётом 4:2.

Комбаров также возмутился работой VAR в российском футболе.