Комбаров возмутился работой VAR в российском футболе
- © Пресс-служба ФК «Крылья Советов»
По его словам, правильные решения не всегда принимаются даже после просмотра видеоповтора.
«Мы играли с «Зенитом», и назначили пенальти за то, что мяч якобы попал в руку Артёму Тимофееву. Мы потом смотрели — может, мяч и пролетел в сантиметрах-миллиметрах от руки, но не было там пенальти. Или возьмём скандальный кубковый матч «Зенит» — «Спартак». Там было несколько моментов», — приводит слова Комбарова «Чемпионат».
Ранее сообщалось, что Денис Глушаков не перейдёт в «Химки».