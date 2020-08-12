Комбаров возмутился работой VAR в российском футболе

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Игрок «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров выразил возмущение работой системы VAR в российском футболе.
Комбаров возмутился работой VAR в российском футболе
  • © Пресс-служба ФК «Крылья Советов»

По его словам, правильные решения не всегда принимаются даже после просмотра видеоповтора.

«Мы играли с «Зенитом», и назначили пенальти за то, что мяч якобы попал в руку Артёму Тимофееву. Мы потом смотрели — может, мяч и пролетел в сантиметрах-миллиметрах от руки, но не было там пенальти. Или возьмём скандальный кубковый матч «Зенит» — «Спартак». Там было несколько моментов», — приводит слова Комбарова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Денис Глушаков не перейдёт в «Химки».

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