Комбаров возмутился работой VAR в российском футболе

Игрок «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров выразил возмущение работой системы VAR в российском футболе.

По его словам, правильные решения не всегда принимаются даже после просмотра видеоповтора.

«Мы играли с «Зенитом», и назначили пенальти за то, что мяч якобы попал в руку Артёму Тимофееву. Мы потом смотрели — может, мяч и пролетел в сантиметрах-миллиметрах от руки, но не было там пенальти. Или возьмём скандальный кубковый матч «Зенит» — «Спартак». Там было несколько моментов», — приводит слова Комбарова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Денис Глушаков не перейдёт в «Химки».