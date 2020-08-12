Казаков: Глушакова в «Химках» не будет

Денис Глушаков не перейдёт в «Химки».

Об этом сообщает на своём Telegram-канале бывший пресс-атташе сборной России по футболу Илья Казаков.

После ухода из «Ахмата» Глушаков намеревался подписать контракт со «Спартаком», в составе которого выступал в 2013—2019 годах, и затем отправиться в аренду в «Химки». Если верить Казакову, против Глушакова сыграли его статус, высокий уровень зарплаты и «прочие факторы». Журналист отметил, что трудоустроиться без агента тяжело. На его взгляд, услуги полузащитника могли бы пригодиться «Уралу» или «Сочи».

Ранее сообщалось, что «Химки» хотят подписать Глушакова.