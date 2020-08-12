Слуцкий проконсультировался с арбитром ФИФА Кёйперсом относительно эпизода с фолом на Игнатьеве

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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что после матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом» связался с нидерландским арбитром Бьорном Кёйперсом относительно эпизода с неназначенным пенальти за столкновение голкипера московской команды Маринато Гилерме и форварда казанского клуба Ивана Игнаьева.
Слуцкий проконсультировался с арбитром ФИФА Кёйперсом относительно эпизода с фолом на Игнатьеве
  • Reuters

«После матча я связался с голландцем Бьорном Кёйперсом — одним из лучших арбитров мира. Могу показать смс. Его мнение по эпизоду с Игнатьевым: «Голкипер не играет в мяч. Совершает фол. Это пенальти и жёлтая карточка». Ещё раз: это говорит один из лучших арбитров Европы и мира. А Сергей Иванов мне уверенно заявляет, что это не пенальти, причём он говорит мне это после просмотра видеоповтора. Возникает вопрос: кто лучше разбирается, Кайперс или Иванов? Это как спросить, кто лучше тренирует, Гвардиола или я? Соответственно, можно сделать вывод: либо арбитр Иванов вообще не разбирается в правилах футбола, либо он коррумпирован и предвзят. В обоих случаях решение одно — дисквалифицировать его пожизненно, потому что люди столь низкой квалификации либо предвзятые судить футбольные матчи не имеют права», — приводит слова Слуцкого «Спорт-Экспресс».

Встреча «Рубина» и «Локомотива» завершилась победой московского клуба со счётом 2:0. Эпизод между Гилерме и Игнатьевым произошёл ещё в первом тайме при счёте 1:0.

Ранее сообщалось, что «Рубин» назвал арбитра Иванова лучшим игроком матча с «Локомотивом».

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