«Рубин» назвал арбитра Иванова лучшим игроком матча с «Локомотивом»
- РИА Новости
«Лучший игрок матча «Рубин» — «Локомотив», — говорится в сообщении пресс-службы казанского клуба в Twitter.
Лучший игрок матча #РубинЛоко 🔝 pic.twitter.com/LKoYUQtW5Q— «Рубин» Казань (@fcrk) August 11, 2020
РПЛ признала лучшим игроком матча полузащитника «Локомотива» Дмитрия Рыбчинского, отдавшего по ходу встречи, завершившейся победой железнодорожников со счётом 2:0, две голевые передачи.
Ранее сообщалось, что Леонид Слуцкий высказался о судействе матча «Рубин» — «Локомотив».