«Рубин» назвал арбитра Иванова лучшим игроком матча с «Локомотивом»

Пресс-служба казанского «Рубина» назвала лучшим игроком матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом» главного арбитра встречи Сергея Иванова.

«Лучший игрок матча «Рубин» — «Локомотив», — говорится в сообщении пресс-службы казанского клуба в Twitter.

РПЛ признала лучшим игроком матча полузащитника «Локомотива» Дмитрия Рыбчинского, отдавшего по ходу встречи, завершившейся победой железнодорожников со счётом 2:0, две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Леонид Слуцкий высказался о судействе матча «Рубин» — «Локомотив».