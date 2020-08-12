«Не знал, что это попадёт в СМИ»: почему помощь Слуцкому может стоить арбитру УЕФА Кёйперсу работы на Евро-2020

Нидерландский арбитр УЕФА Бьорн Кёйперс рассказал, что по ошибке разобрал для наставника «Рубина» Леонида Слуцкого эпизод с неназначенным пенальти в матче с «Локомотивом». По его словам, он думал, что общается с заместителем департамента судейства РФС Леонидом Калошиным. По данным СМИ, теперь Кёйперсу может грозить отстранение от Евро-2020. Между тем наставника поддержал гендиректор казанского клуба Рустем Сайманов, а известный судья Алексей Николаев заявил, что в спорном эпизоде правила нарушал не Маринато Гилерме, а Мацей Рыбусь.

Судейский скандал в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором «Рубин» принимал на своём поле «Локомотив», получил неожиданное продолжение. Главный тренер хозяев Леонид Слуцкий рассказал, что общался с авторитетным судьёй Бьорном Кёйперсом. Тот подтвердил, что после столкновения нападающего Ивана Игнатьева и вратаря Маринато Гилерме Сергей Иванов должен был назначить пенальти. Однако выяснилось, что нидерландец не знал, что высказывает свою позицию тренеру, так как перепутал его с заместителем департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Леонидом Калошиным.

«Мне часто задают такие вопросы. Вы говорите, что мне написал Слуцкий? Там было сказано, что это Леонид. Думал, вопрос пришёл от судьи из России, с которым мы вместе работаем. Не знаю, что теперь будет. Даже представить не могу. Я только ответил, не зная, что это сообщение от тренера, что мои слова попадут в СМИ. Могу только сказать, что в России ценят моё мнение», — цитирует Кёйперса «Спорт Экспресс».

Дело в том, что Кёйперс является действующим рефери Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В соответствии с регламентом судьям запрещается публично комментировать действия коллег на турнирах, проходящих под эгидой организации. Пока неизвестно, чем грозит нидерландцу нарушение этого правила, однако, по сообщению СМИ, он может лишиться работы на Евро-2020, перенесённом на 2021 год.

Напомним, Слуцкий настолько эмоционально отреагировал на эпизод с Игнатьевым и Гилерме, произошедший в середине первого тайма, что во время перерыва Иванову пришлось его удалить. После завершения матча, в котором «Локомотив» победил со счётом 2:0, специалист продолжил бурно высказывать своё недовольство работой судей. Он потребовал провести разбирательство и пожизненно отстранить арбитра, хотя и признал, что позволил себе резкие выражения.

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«Я был готов к тому, что если Иванов признает ошибку, то никаких вопросов нет. Но когда он стал говорить, что не было пенальти… Ты и так убил команду, ты лишил нас в первой игре возможных очков, всего остального. А зачем дальше делать из нас идиотов, говорить, что «не было 11-метрового, я всё посмотрел»? Конечно, если ты видишь белую табличку, а он — чёрную, нужно прийти к какому-то консенсусу», — заявил Слуцкий на послематчевой пресс-конференции.

За свою несдержанность наставник был вызван в контрольно-дисциплинарный комитет (КДК). Его поддержал гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов. Он также посетовал на то, что рефери отказались посмотреть повтор эпизода, отметив, что «VAR не помогает судьям, а прикрывает их ошибки». Функционер обратился к руководству РФС и судейского корпуса с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.

«Я видел слёзы на глазах Слуцкого после матча. Это же огромный труд, люди этим живут. Для Викторовича футбол — это всё, он в нём 24 часа. А потом берут и убивают весь труд. Помните Виктора Гончаренко? Действительно, сделайте лицо попроще. Давайте быть более открытыми, никто же не орёт, не дерётся. Объясните просто», — приводит слова Сайманова «Чемпионат».

Ситуация в матче «Рубин» — «Локомотив» не могла не напомнить судейский скандал вокруг матча «Спартак» — «Сочи», произошедший всего три дня назад. Но, в отличие от владельца красно-белых Леонида Федуна, Сайманов решил воздержаться от громких заявлений и заверил, что казанцы не будут сниматься с розыгрыша РПЛ.

Стоит отметить, что в «Локомотиве» не согласились с мнением соперника по поводу неназначенного пенальти. По мнению главного тренера Марко Николича, Иванов принял верное решение, так как правила нарушал Игнатьев, ударивший Гилерме. Его слова подтвердил и сам бразилец.

«Сложная игра вчера! И один эпизод, который все обсуждают, непростой и очень неоднозначный. Но если смотреть с этой точки зрения, становится ясно, что это не нарушение. Соперник, чувствуя, что потерял контроль над мячом, бросается на меня с риском нанесения травмы», — объяснил Гилерме.

Многие эксперты также признали, что 11-метрового не было. Главный тренер «Зенит-2» Владислав Радимов был удивлён, что вокруг данного эпизода поднялась такая шумиха, так как, по его мнению, он трактовался однозначно.

«Игнатьев не попал по мячу, ударил по Гилерме. Если бы такой пенальти поставили, скандал был бы ещё больший. Для меня это точно не 11-метровый. Нападающий поскользнулся и потерял равновесие, обычный игровой стык», — сказал Радимов.

При этом известный арбитр Алексей Николаев заметил, что наказывать стоило не Гилерме, а защитника «Локомотива» Мацея Рыбуся.

«Достаточно микроскопического контакта, чтобы на скорости помешать координации нападающего. Поэтому можно сказать, что в этой ситуации Рыбусь нарушает правила. Вполне возможно, что нужно было назначить 11-метровый удар. Это пенальти за толчок защитника, а не за контакт с Гилерме», — пояснил Николаев в эфире «Матч ТВ».