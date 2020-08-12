Голы Дзюбы и Миранчука, два паса Рыбчинского и удаление Слуцкого: как «Зенит» и «Локомотив» стартовали в РПЛ с побед

Действующие золотой и серебряный призёры чемпионата России по футболу начали своё выступление в новом сезоне РПЛ. «Зенит» в гостях взял верх над дебютантом РПЛ «Ротором» — голами отметились Артём Дзюба и Себастьян Дриусси. «Локомотив» на выезде обыграл «Рубин» благодаря точным ударам Алексея Миранчука и Дмитрия Баринова, а две результативные передачи на свой счёт записал Дмитрий Рыбчинский. При этом хозяева завершали встречу без главного тренера и центрального защитника. Леонид Слуцкий был удалён в перерыве за споры с арбитром, а Сильвие Бегич — за «фол последней надежды» на Фёдоре Смолове.

Гол и пас Дриусси и успешная серия Дзюбы

Второй год подряд в первом матче сезона действующий чемпион страны экзаменовал дебютанта Российской премьер-лиги. В прошлом «Зенит» на своём поле принимал «Тамбов», а в нынешнем отправился в гости к «Ротору». В последний раз волгоградцы выступали в сильнейшем дивизионе страны в 2004 году, поэтому ажиотаж вокруг встречи был колоссальным.

Несмотря на статус гостей, сине-бело-голубые взяли контроль над игрой и уже на 21-й минуте открыли счёт. Себастьян Дриусси здорово поработал в прессинге и совершил отбор у штрафной соперника, после чего исполнил прострел вдоль лицевой линии. Артём Дзюба оказался без опеки и беспрепятственно переправил мяч в сетку. Один из лучших бомбардиров прошлого первенства открыл счёт своим голам в новом.

Тем не менее «Ротор» не раскис, а раскрепостился и стал всё чаще создавать проблемы для Михаила Кержакова, продолжающего подменять травмированного Андрея Лунёва. За первые 45 минут хозяева создали несколько неплохих моментов, а наибольшая опасность исходила от Камиля Муллина. Самый яркий эпизод с его участием произошёл на 36-й минуте, когда воспитанник «Локомотива» сначала пробил, а затем сам попытался добить мяч в сетку. Вратарь оказался начеку.

Во втором тайме преимущество «Зенита» стало ещё более внушительным. Пусть он и не часто тревожил Александра Довбню, но на постоянной основе держал вратаря в напряжении. За первые 15 минут особенно запомнился то ли удар, то ли подача в исполнении Ярослава Ракицкого. Украинский защитник подключился к атаке и собирался исполнить навес, но мяч полетел под перекладину ворот хозяев. Получилось неожиданно, но не очень опасно. В остальном «Ротор» довольно уверенно действовал в защите, а одним из лидеров оборонительной линии выступал арендованный у ЦСКА Седрик Гогуа.

Несмотря на возможность провести пять замен, оба главных тренера довольно долго не выпускали на поле свежих футболистов. Александр Хацкевич впервые воспользовался услугами запасных лишь на 63-й минуте, бросив в бой арендованного у «Краснодара» Илью Жигулёва, а Сергей Семак и вовсе ждал до 70-й минуты. Лучший бомбардир прошедшего сезона Сердар Азмун и звёздный Малком покинули газон, а их место заняли Эмилиано Ригони и Юрий Жирков. Примечательно, что российский хавбек является единственным действующим футболистом «Зенита», ранее встречавшимся с «Ротором» в РПЛ. Правда, в 2004 году он защищал цвета ЦСКА.

Как оказалось, Семак угадал с заменой, ведь именно Ригони стал одним из творцов второго гола в ворота «Ротора». Эмилиано прорвался по правому краю и прострелил под удар Дзюбе. До форварда передача не дошла, а мяч рикошетом от защитника отправился прямо в руки Довбне. Но вратарь допустил обидную ошибку и не смог его зафиксировать. На добивание подоспел Дриусси и удвоил количество баллов за результативность, что позволило ему укрепиться в статусе главного героя встречи. Примечательно, что за весь предыдущий чемпионат Себастьян набрал всего шесть (4 + 2) очков.

Две передачи Рыбчинского и удаления Слуцкого и Бегича

Как и год назад, серебряных призёров чемпионата России ждало испытание в лице «Рубина». Подопечные Леонида Слуцкого довольно впечатляюще смотрелись в заключительной части прошлого чемпионата, а в межсезонье серьёзно усилились. Александр Зуев был выкуплен у «Ростова», Оливер Абильгор — у «Ольборга», а в статусе свободных агентов в Казань переехали Михаил Меркулов, Олег Шатов и Джордже Деспотович. Правда, место в основе нашлось лишь экс-защитнику «Урала». Деспотович остался на скамейке, а Шатов и вовсе не попал в заявку из-за травмы.

У «Локомотива» также на поле не вышли сразу несколько представителей основы. На скамейке остались Станислав Магкеев и Владислав Игнатьев. При этом ещё одного участника мероприятия, Антона Миранчука, и вовсе не оказалось в заявке. Причиной тому стала дисквалификация за перебор жёлтых карточек. Также в старте не нашлось места Эдеру, а роль единственного форварда на себя взял вернувшийся из аренды в «Сельте» Фёдор Смолов.

Главным героем начала матча стал Алексей Миранчук. Он воспользовался передачей Дмитрия Рыбчинского и продлил успешную серию в противостоянии с «Рубином». В прошедшем первенстве он трижды поразил ворота казанцев, причём во втором круге отметился победным дублем.

На протяжении всего тайма коллективы действовали на встречных курсах и практически не задерживались в центральной зоне. А самой насыщенной событиями стала третья десятиминутка. Сначала «Рубин» провёл образцовую контратаку, которую возглавил Хвича Кварацхелия. Бывший игрок красно-зелёных в одиночку прошёл половину поля и тонким пасом вывел Ивана Игнатьева один на один с Маринато Гилерме, столкнулся с ним и оказался на газоне. Тем не менее главный арбитр Сергей Иванов не стал указывать на точку, видеоассистент также не увидел нарушения.

Тем обиднее для «Рубина», что уже спустя три минуты «Локомотив» упрочил преимущество. Рыбчинский вновь оставил не у дел опекуна и выступил в роли ассистента. Дмитрий совершил рейд с фланга в центр и откатил мяч назад. На этот раз адресатом передачи стал Дмитрий Баринов, беспрепятственно пробивший по воротам. Юрий Дюпин не смог выручить хозяев.

Между тем, как сообщил комментатор «Матч ТВ» Константин Генич, в перерыве был удалён главный тренер «Рубина». Если верить журналисту, Слуцкий вступил в конфликт с Ивановым и в довольно резкой форме выразил недовольство его работой. Судья ответил, что специалист может не выходить на второй тайм, но тот сказал, что всё равно это сделает, а рефери придётся при всех показать ему красную карточку. В итоге так и произошло. После длительного диалога Леонид Викторович отправился в подтрибунное помещение.

В отличие от Слуцкого, Сильвие Бегич не провёл на поле и получаса. В перерыве хорват вышел на поле вместо 21-летнего Ильи Самошникова, а уже на 65-й минуте получил прямую красную карточку. Сначала позволил Смолову отобрать у себя мяч, после чего завалил форварда на газон. Иванов посчитал это «фолом последней надежды» и оставил хозяев не только без тренера, но и без футболиста центра обороны.

В оставшееся время Марко Николич выпустил на поле Игнатьева и Магкеева, но это не помогло реализовать численное преимущество. Зато и у своих ворот гости не позволили создать что-либо опасное. Этому не поспособствовало даже наличие на поле Деспотовича и Дениса Макарова. Вспоминается разве что хитроумный навес с углового в исполнении Дарко Йевтича. Швейцарец попытался закрутить мяч в створ, но Гилерме был бдителен.